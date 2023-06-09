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Değeri 240 milyon TL... 12 gözaltı var! Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik operasyon

09.06.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 'oto kaçakçılığı' suçuna yönelik 10 ilde düzenlenen uluslararası 'Fren' operasyonunda, 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Suç grubunun, 2018-2022 arasında tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı, Türkiye'ye getirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından uluslararası oto kaçakçılarına yönelik operasyona ilişkin bir açıklama yaptı.

Değeri 240 milyon TL... 12 gözaltı var! Uluslararası oto kaçakçılarına yönelik operasyon

10 ilde 'oto kaçakçılığı' şebekesine yönelik 'Fren' operasyonunda 12 gözaltı var! Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 'oto kaçakçılığı' suçuna yönelik soruşturma yürütüldü. Geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında yurda getirilen taşıtları 3'üncü kişilerin kullanımına bırakıp; parçalayarak satan veya usulsüz tescil yaparak vergi kayıplarına neden olan suç grubunun faaliyetleri tespit edildi.

TAHMİNİ DEĞERİ 240 MİLYON TL OLAN 115 TAŞIT

Suç grubunun, 2018-2022 arasında tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı, Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan araştırmalarda; yabancı uyruklu kişilerin de kurye olarak kullanıldığı saptandı.

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Yaklaşık 1,5 yıl sürdürülen çalışmalar neticesinde bugün Konya merkezli 10 ilde (Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya) 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 kişi yakalanırken, 15 çekici, 5 otomobil, 15 dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından uluslararası oto kaçakçılarına yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz, Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin" dedi. (DHA/İHA)

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