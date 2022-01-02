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Dehşet anları kameraya yansıdı! Hindistan'da 5 köpek 4 yaşındaki kıza saldırdı

02.01.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da 4 yaşındaki kız çocuğu, sokakta oyun oynadığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın, kolundan, bacağından ve kafasından yaralandığı aktarıldı.

Dehşet anları kameraya yansıdı! Hindistan'da 5 köpek 4 yaşındaki kıza saldırdı

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bhopal kentinde dün sokak köpekleri 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Evinin yakınında sokakta oyun oynadığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük kız, kolundan, bacağından ve kafasından yaralandı. Köpeklerin küçük kıza saldırdığını gören çevredeki bir vatandaş ise, köpeklere taş atarak kovaladı.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen saldırı anında ise, küçük kızın önce köpeklerden kaçmaya çalıştığı sonra ise köpeklerin küçük kızı yere düşürerek kolunu, bacağını ve kafasını ısırdığı görüldü.

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HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, küçük kızın hastanede tedavi altında olduğu belirtilerek, polisin olaydan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu aktarıldı. Polis, küçük kızın kimliği ve sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kimsenin olayla ilgili polise şikayette bulunmadığını açıkladı.

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BELEDİYE TEHDİDİN ARTTIĞI YÖNÜNDEKİ ELEŞTİRİLERİ REDDETTİ

Bhopal Belediyesinden bir yetkili ise, kentte sokak köpeği tehdidinin arttığı yönündeki eleştirileri reddederek, Covid-19 salgını nedeniyle iki üç aylık süreyle ara verilen kısırlaştırma işleminin devam ettiğini ve yaklaşık 1 aydır her gün 30 ila 40 köpeğin kısırlaştırıldığını aktardı. Tahminlere göre, Bhopal’da yüz binden fazla sokak köpeği bulunuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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