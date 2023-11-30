HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşet verici cinayet aydınlatıldı! Göğüs silikonu ve dövme detayı

Dehşet verici cinayet aydınlatıldı! Göğüs silikonu ve dövme detayı

30.11.2023 18:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dehşet verici bir cinayet aydınlatıldı. İranlı emlakçı Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'u öldürüp parçalara ayırarak gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abbasali Mohebbi, 'kasten öldürme' suçundan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin detayları kan dondurdu.

Dehşet verici cinayet aydınlatıldı! Göğüs silikonu ve dövme detayı

Olay, 1 Temmuz 2021’de Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, polise haber verdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu. Yapılan incelemenin ardından biri kadın, diğeri erkek, 2 ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesetlerin toplam 13 parçaya bölündüğü belirlenirken, başları ise bulunamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin kimlik tespiti için inceleme başlattı.

KİMLİKLERİ GÖĞÜS SİLİKONLARI VE DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cesedi bulunan kadında göğüs silikonları ve erkekte ise ejderha dövmesi olduğu tespit edildi. Bu ipuçlarından yola çıkan ekipler, göğüs silikonlarının İran menşeili olduğunu belirledi. Cesedi bulunan kişilerin, emlakçılık yapan İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour olduğu saptandı.

İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLÜP, CESETLER BAVULLA SAPANCA'YA GETİRİLMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İranlı çiftin, Mayıs 2021’de İstanbul’da öldürülüp, bavullara sığması için parçalara ayrılarak getirildiği Sapanca’da gömüldüğünü tespit etti. İranlı çiftin, birlikte ticaret yaptığı ve anlaşmazlık sonucu aralarında husumet bulunan aynı ülke vatandaşı Abbasali Mohebbi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mohebbi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mohebbi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 28 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame Sakarya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve yargılama başladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Önceki duruşmalarda Abbasali Mohebbi, İranlı çiftle ortak iş yapmak için İstanbul’a geldiğini Alavajieh’in bilgisi dışında proje hesabından para kaçırdığını ve bu sebeple husumetli olduklarını söyledi, ancak cinayeti işlemediğini belirtip, suçlamaları reddetti.

50 YIL HAPİS CEZASI!

Tutuklu sanık Mohebbi, Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada ölen çiftin avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mohebbi’nin avukatı ise iddialara ilişkin yeterli delil olmadığını ve müvekkilinin beraatini talep etti. Son sözleri sorulan Mohebbi ise “Maktulleri ben öldürmedim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın, her bir maktul için ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. (DHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Türk Tabipleri Birliği davasında karar! Görevden alındılarSon dakika: Türk Tabipleri Birliği davasında karar! Görevden alındılar
Edirne'de içme suyu renk değiştirdi! Başkan Gürkan'dan 'sabotaj' iddiası: Bu namussuzluğu yapanların yakasını bırakmayacağımEdirne'de içme suyu renk değiştirdi! Başkan Gürkan'dan 'sabotaj' iddiası: Bu namussuzluğu yapanların yakasını bırakmayacağım
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi!Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet dövme silikon
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.