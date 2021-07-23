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Delta varyantı paniği! Sydney’de "ulusal acil durum" ilan edildi

23.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yayılmasına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da son 24 saatte 152 kişi daha virüse yakalandı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 916’ya yükseldi. NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, eyaletin başkenti Sydney’de süren tam kapanma ve tedbirlere rağmen Delta varyantının önlememesi üzerine "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Delta varyantı paniği! Sydney’de "ulusal acil durum" ilan edildi

Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyaletlerden Yeni Güney Galler’de (NSW) 136, Victoria’da 14, Güney Avustralya (SA) ve Queensland’da birer kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, NSW’de virüse yakalanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yaşanan can kaybıyla ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 916’ya çıktı.

"ULUSAL ACİL DURUM" İLAN ETTİLER

NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, eyaletin başkenti Sydney’de süren tam kapanma ve tedbirlere rağmen Delta varyantının önlememesi üzerine "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

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Özellikle Sydney’in güneybatı ve batı banliyölerindeki durumun artık "ulusal bir acil durum" olarak kabul edildiğini vurgulayan Chant, "Bugün federal hükümete bunun ulusal bir acil durum olduğunu ve vaka sayılarını azaltmak için ek önlemler gerektirdiğini bildirdim." ifadesini kullandı.

Ülkede virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 916’sı hayatını kaybetti, 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

KARANTİNASIZ SEYAHATLER ASKIYA ALINDI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın resmi sitesinden Sağlık Bakanı Chris Hipkins ile yaptığı ortak açıklamada, Avustralya ile ülkesi arasındaki karantinasız uçuşların en az 8 hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Delta varyantının Avustralya’da yayılmasından dolayı aldıkları kararın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini ve ülkelerine dönecek Yeni Zelandalıların Avustralya’daki havalimanlarında teste tabi tutulacaklarını belirten Başbakan Ardern, ‘‘Her yolcu, uçmadan önce durdurulacak ve kontrol edilecek." dedi.

Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalanan 2 bin 855 kişiden 2 bin 749’u sağlığına kavuştu, 80 aktif vakanın bulunduğu ülkede 26 kişi hayatını kaybetti. Hastanede Kovid-19'lu hastanın bulunmadığı ülkedeki aktif vakalar, karantina merkezlerinde tutuluyor.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya
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