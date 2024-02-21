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DEM Parti aday çıkardığı ilçe için İsmail Saymaz'dan 'CHP orayı kaybedebilir' çıkışı! Bu ilçelerde yarışa katılmadılar

21.02.2024 16:25 | Son Güncelleme:
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CHP ile bir süredir 'kent uzlaşısı' üzerinde çalışan DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmayacağı ilçeler belli oldu. İlçeleri bir bir sıralayan gazeteci İsmail Saymaz, DEM Parti'nin aday çıkardığı bir ilçe içinse "Eğer DEM Parti'yi ikna edemezlerse CHP orayı kaybedebilir" yorumuyla dikkat çekti.

DEM Parti aday çıkardığı ilçe için İsmail Saymaz'dan 'CHP orayı kaybedebilir' çıkışı! Bu ilçelerde yarışa katılmadılar

DEM Parti, belediye başkan adaylarının YSK'ya teslim için listeyi son dakikada yetiştirmesiyle dün akşam saatlerce konuşuldu. Başvurusu kabul edilen DEM Parti'nin aday çıkarmayacağı ilçeler de belli oldu. İsmail Saymaz, bu ilçelerde CHP'nin desteklenebileceğini belirterek "Açık bir çağrı yapmayacaklar" dedi.

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DEM PARTİ BU İLÇELERDE YARIŞA DAHİL OLMADI

Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında elindeki listeye göre DEM Parti'nin aday çıkarmayacağı ilçeleri sıraladı. İşte o ilçeler: Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzlu, Üsküdar, Zeytinburnu.

"DEM ADAY ÇIKARDI, CHP ORAYI KAYBEDEBİLİR!"

Bu ilçelerde DEM Parti'nin yüzde 10 üzerinde oy oranı olmadığını ifade eden Saymaz, "Zaten bu ilçelerde yüzde 10 üzerinde oy oranları yok. Daha çok güçlü oldukları yerlerde aday çıkarıyorlar; mesela Bağcılar, Sultanbeyli, Esenyurt" diye devam etti.

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Ayrıca DEM Parti'nin Küçükçekmece'de de aday çıkardığını belirten Saymaz, "Eğer DEM Parti'yi ikna edemezlerse CHP orayı kaybedebilir" yorumunda bulundu.

DEM Parti'nin Küçükçekmece adayı, CHP'den mevcut Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve AK Parti'den Aziz Yeniay'a rakip olarak sahneye çıktı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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