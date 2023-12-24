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  4. DEM Parti'nin Diyarbakır'daki toplantısı hakkında soruşturma başlatıldı

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki toplantısı hakkında soruşturma başlatıldı

24.12.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Diyarbakır'daki toplantısına ilişkin "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma açıldığını duyurdu.

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki toplantısı hakkında soruşturma başlatıldı

DEM Parti, Diyarbakır'da Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi düzenledi. Toplantı yaşananlar sonrası adli soruşturma başlatıldı ve bazı şüpheliler yakalandı.

GÖZALTI TALİMATLARI VERİLDİ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

(AA)

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Yılmaz Tunç DEM Parti
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