Demet Özdemir'in ikili takımı ve beğenenler için alternatif kombin önerileri

Oyuncu Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ikili takımı çok beğenildi. Ceket ve etekten oluşan bebe mavisi takım çok enerjik ve şık duruyor. Böyle takımlar sizin de kurtarıcınız olacak. O zaman dolabınızda "takımlarım" bölümü ayırmanın tam zamanı. İkili takımlar dosyası açılsın!

Kimono rüzgarı...

Üstü kimono olan takımlar, ayrı ayrı da değerlendirilebilmesi açısından çok kullanışlı. Bu modelde olduğu gibi şal deseninin kimonolara çok yakıştığını da söylemeden geçemeyiz. Tam bir yazlık takım olan bu parça, hem sandaletlerinizle hem de spor ayakkabılarınızla uyum yakalıyor. Cıvıl cıvıl görüntüsüyle de çok enerjik duruyor. Bu takım, tatil valizinizin bir numaralı parçası olacak. Aksesuarlarınızla birlikte hem yaz partilerinizin bir parçası olabilir hem de günlük olarak tercih edebilirsiniz. Bu takımı deniz ya da havuz kenarında bikini ya da mayonuz üzerinde de düşünebilirsiniz.

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İlham alınan takımlar vardır...

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İşte ilham aldığımız parça! Bu takımı hem günlük olarak hem de ofis şıklığınız için tercih edebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekimlerinize de ayrı yakışacağını söylemeliyiz. Bu takımı hem topuklu ayakkabılarla hem de spor ayakkabılarla tercih edebilirsiniz. Birleştireceğiniz parçalarla şık, gösterişli bir görünüm yakalayabilirken sade, günlük bir tarza da dönüştürebilirsiniz. Üstelik takımın birçok farklı rengi de bulunuyor. Ceketin düğmelerini kapatarak tam bir takım gibi kullanabilirken içinde tercih edeceğiniz tişört, bluz ya da kazakla farklı bir görünüm de yakalayabilirsiniz. Takımın deri oluşu da onu özellikle bahar ayları için vazgeçilmez yapıyor.

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Genç ve sportif!

İkili takımlar spor kıyafetlerinin de vazgeçilmezi olmuş durumda. Özellikle crop üstler, şortlar ve biker taytlar artık spor için de bir moda yaratıyor. Çok enerjik ve havalı duran bu takımlar hem sporda hem de günlük kullanımda tercih edilebilir. Böyle soft tonlarda olan takımlarla renkli spor ayakkabılarınızı kombinleyebilirsiniz. Ayrıca uzun, renkli ve desenli çoraplarınız da bu takıma çok yakışacak. Özellikle son iki senede "ev şıklığı" kavramı ortaya çıkmış durumda. Artık daha fazla vakit geçirdiğiniz ev ortamında da kendinizi iyi hissetmek istediğinizi ve bu takımın doğru adres olduğunu biliyoruz.

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Şık bir iş kadını...

Pantolon ve ceketten oluşan bu takım, ofis şıklığına çok uygun. Maskulen bir tarz ortaya koyan bu ikili takım, çok şık duruyor. Dikey çizgilere sahip bu takım vücudunuzu da ekstra ince gösterebilir. Bu takımı hem spor ayakkabılarla hem de topuklu ayakkabılarla tercih edebilirsiniz. Ayrıca altın renkli takılarınızın da bu takıma ayrıca yakışacağını belirtmeliyiz. Crop ceketi takım haricinde etekleriniz ya da farklı pantolonlarınızla da kombinleyebilirsiniz. Ayrıca bol kesimde olan pantolonu da aynı şekilde faklı üstlerle birleştirebilirsiniz. Bir taşla ikiden fazla kuş diyebiliriz...

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Soft bir görünüm...

Ezber bozan bir yazlık takım... Cep detayları ve gömlek havasındaki crop üstüyle farklı ve çok modern bir takım. Takımın soft rengi onu birçok renkle uyumlu olacak bir hale getiriyor. Akşamları üzerinize bir ince ceket alarak takımınızı yaz akşamlarınızın vazgeçilmezi yapabilirsiniz. Gösterişli renkli boncuk takılarla onu bir yaz partisi yıldızı haline getirebilirsiniz. Sandaletlerinizle de çok şık duracağına inandığımız bu takım, hoş terliklerinizle de kombinlenebilir. Bej renginin yanında yeşil ve beyaz seçenekleri de bulunan bu farklı takımınızla birlikte sahilde de çok şık görüneceksiniz.

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Çiçek açtık!

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Çiçek desenli bu cıvıl cıvıl takım, tam bir yaz yıldızı. Üstü madonna yaka olan bu takım, büzgüsüyle birlikte hem crop gibi hem de normal bir bluz boyutunda kullanılabilir. Takımınızı hem sandaletlerinizle hem de spor ayakkabılarınızla kombinleyebilirsiniz. Özellikle halhal bu takımla birlikte hoş bir aksesuar seçimi olabilir. Takım, deseninde birçok rengi bulundurmasından dolayı birçok renkle birleştirilebilir. Örgü saç modeli bu takımla birlikte çok şık durabilir. Bu takımı dolgu topuk ayakkabılarınızla da kullanırsanız yaz gecelerinin partilerine hazır olabilirsiniz. Hem gündüz hem gece için çok şık bir parça.

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Hem şık hem entelektüel...

Tulum ve ceketten oluşan bu takım ezber bozanlardan... Pötikare desenle tasarlanmış bu takım ofis şıklığınız için bir numaralı tercihiniz olabilir. Özellikle sonbahar aylarında geçiş dönemlerindeki havalar için harika bir seçim. Çizme ve botlardan spor ayakkabılara kadar birçok parçayla yorumlanabilir. Ceketi ya da tulumu ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Soft renkleri kullanan takımı birçok canlı renkle birleştirebilirsiniz. Ayrıca topuklu ayakkabılarla da kullanabileceğiniz bu takım şık bir davet için de düşünülebilir. Özellikle altın ya da rose gold renkli takılarınızla harika bir uyum yakalayabilirsiniz.

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Her dolaba lazım...

En sade ve klasik çizgide olan hayat kurtarıcı bir takım. Hem yürüyüşlerinizde hem spor yaparken hem de günlük olarak evde bile tercih edebilirsiniz. Takımın birden fazla rengi de bulunuyor. Biker tayt modelinde tasarlanmış altı, farklı tişörtlerinizle birlikte giyebilirsiniz. Sade tasarımı onu neredeyse her spor ayakkabınızla birlikte kullanabileceğiniz bir tarz vadediyor. Kombininize bir de sırt çantası ve doğru aksesuarları eklediniz mi, spor-şık tarzı yakaladınız diyebiliriz. Hem rahat hem şık olan bu takım, uzun bir okul gününün de kurtarıcısı olabilir.

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Yaz gelini olmaya aday bir takım

Bu beyaz takım bizce kumsaldaki sade nikah törenleri için çok uygun. Bu takıma bakınca ayakkabısız kumsalda yürüdüğünüz bir film sahnesi gözlerimizin önünde. Takımın beyaz rengi, onu her şeyle uyumlu bir hale getiriyor. Tatilinizin kurtarıcı parçası olabilir. Bu takım nikahınızda olmasa bile nikah öncesi ya da sonrası için tercih edeceğiniz stiliniz için çok uygun bir parça. Takımı hem sandaletlerinizle hem de topuklu ayakkabılarınızla tercih edebilirsiniz. Şıklık yakalamak istediğinizde bu takımın incilerle harika bir uyum yakalayabileceğini unutmayın. Ayrıca takımın siyah rengini de seçebilirsiniz.

Trendyolmilla Fisto Detaylı Alt-Üst Takım'a ulaşmak için tıklayın.

Çok havalı, çok çekici...

Hem rengi hem de modeliyle çok havalı bir takım. Bu takımı günlük giyimden özel davetlere kadar birçok alanda tercih edebilirsiniz. Topuklu ayakkabılarınızla çok gösterişli ve çekici görünebilirsiniz. Ayrıca spor ayakkabılarla da çok şık bir günlük tercih olabilir. Özellikle altın renkli aksesuarlarınız bu kırmızı takımla birlikte çok hoş duracak. Bu takım bir arkadaşınızın nikahı ya da düğünü için de çok uygun bir seçim olabilir. Etekli olan bu takımı davetlerden ofise birçok mekan için kombinleyebilirsiniz. Ayrıca takımın tercihinize göre mavi rengi de bulunuyor. Siz de kendi tarzınıza göre bu takımı yorumlayabilirsiniz.

The Ness Collection Etekli Takım'a buradan ulaşabilirsiniz.

