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  4. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy görevinden istifa etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy görevinden istifa etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.03.2024 17:19
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DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy, "Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy görevinden istifa etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksoy şunları ifade etti:

"Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim."


ChefGPT


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