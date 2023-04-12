Deniz Harp Okulu Marşı'na sansür iddiası gündem olmuştu! Soruşturma başlatıldı, MSB'den açıklama geldi: "Tören alanındakiler ve ekran başındakiler görüp duydu"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de dillendirdiği, Milli Savunma Bakanlığı'nın Deniz Harp Okulu Marşı'na sansür uyguladığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu ve törende marşın tüm mısralarının okunduğunu vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "TALİMATLA ÖZENLE KESİLDİ" İDDİASI

TCG Anadolu'nun teslim töreninin görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından canlı yayınlanırken marştaki "Atatürk'ü izleyen yol" ifadelerinin okunduğu kısmın görüntülerde yer almaması dikkat çekmişti.

CHP'li Özel o anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken tepkisini şöyle dile getirdi:

"Şu Hulusi Akar'ın yaptırdığına bakın! Göğsümüzü kabartan TCG Anadolu töreninden resmi Youtube kanallarına koydukları videoda Deniz Harp Okulu Marşının şu kısmı Bakan Yardımcısı talimatıyla özenle kesilmiş: "Atatürk'ü izleyen yol..." Yazıklar olsun hepinize! Yazıklar olsun!"

"TÜM MISRALAR OKUNDU, TÖREN ALANINDAKİLER VE EKRAN BAŞINDAKİLER GÖRÜP DUYDU"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gururumuz TCG Anadolu’nun hizmete girme töreni 10.04.2023’te İstanbul’da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayımlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur.”

"ASLA BAKANLIĞIMIZA MAL EDİLEMEZ"

Açıklama şöyle devam etti:

“Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir."

"GERÇEK DIŞI İTHAMLARDA BULUNANLARI KINIYORUZ"

"TCG Anadolu’nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz.”

