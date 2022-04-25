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Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

25.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en heyecan verici mevsimi kapıda. Yaz tatili planlarınızı yaptıysanız sıra vücut hatlarınızı ön plana çıkaracak bikini ve mayo modellerine göz atmaya geldi. Vücut tipinize uygun, güzelliğinizi gözler önüne serecek mayo ve bikini modellerini tercih ederek yaz aylarında şıklığınızla konuşulabilirsiniz. Şık ve rahat ürünlerle tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız? O hâlde yazımızı okumaya davetlisiniz!

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Tatil bavulu hazırlamak çoğu zaman büyük bir sorun olabilir. Özellikle yaz tatilleri için şık ve rahat tercihler yapmalısınız. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu yazı tam size göre! Vücudunuzu daha estetik ve çekici gösterecek birçok bikini, mayo modeline göz atarak sezonun en popüler parçalarına sahip olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ürünleri inceleyerek bavulunuzu hazırlamaya başlayın!

1. İddialı olmayı sevenlere: Angelsin Mayokini

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

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Rahat bir görünüm sunmasının yanı sıra iddialı detaylarla bezenmiş pek çok ürün seçeneği bulunur. Bunlardan biri de Angelsin Mayokini. Zamansız rengiyle zarif bir görünüm sunan parça, vücudunuzu bütünüyle sararak fiziğinizin daha güzel görünmesini sağlar. Üst bölümde yer alan kapları göğüslerinizin daha düzgün görünüme kavuşmasına olanak tanır. Mayokininin alt ve üst bölümünde yüksek kaliteli astar eklemesi yer aldığı için iç göstermez. Ayrıca hem karın hem bel bölgesinde bulunan işlemeli transparan detaylar alt ve üst kısımlarla şık bir bütünlük oluşturur.

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2. Havalı detayları sevenlere: Trendyolmilla Bağlama Detaylı Bikini Takımı

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Bu sezon çok popüler olan ip detaylar her yeri hâkimiyeti altına almaya başladı. Trendyolmilla Bağlama Detaylı Bikini Takımı, klasik rengi ve popüler detaylarıyla tatil çantanızda mutlaka yer alması gereken ürünler arasında. Boyundan bağlamalı bikini üstü göğüslerinizi tamamen kavrayarak toparlar. Normal bel oyuntusuna sahip bikini altı da kalçalarınızı sıkıca sararak daha fit bir duruş yaratır. Bikini takımında yer alan arkadan bağlamalı ip detayları belinizi kavrayarak daha ince görünmesini sağlar. Kaliteli kumaşı sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz bikini takımını su ve sabun ile temizleyebilirsiniz.

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3. Desenlerden asla vazgeçemeyenlere: Trendyolmilla Zebra Desenli Bikini Takımı

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Sezonun popüler bikini modellerinden biri de Trendyolmilla Zebra Desenli Bikini Takımı. Hareketli kumaşıyla göz alıcı bir stil yaratmanızı sağlayacak bikini takımı, rahat ve şık tarzıyla herkesin beğenisini kazanacak! Üçgen kesimli bikini üstünde yer alan fırfırlar takıma farklı bir hava katar. Fırfırların yarattığı havayı, bel bölümünde yer alan ip detayları tamamlayarak modelin daha çekici hâl almasını sağlar. Dilerseniz sıra dışı bağlama tekniklerini kullanarak farklı stiller yaratabilirsiniz. Üst parçada yer alan ip ve fırfır detayları harika bir zenginlik yaratırken bikini altının kesiminde yakalanan sadelik, muhteşem bütünlük oluşturur.

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4. Dikkat çekmek isteyenlere: Adidas Marimekko Asimetrik Mayo

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Dikkat çekici desenleriyle herkesi büyüleyecek bir stil yaratan Adidas Marimekko Asimetrik Mayo, rahat tasarımıyla bavulunuzun olmazsa olmazları arasında yer almayı hak ediyor! Adidas ile Marimekko'nun iş birliğiyle ortaya çıkan mayo, göz kamaştırıcı tarzıyla herkesi kendine hayran bırakacak. Bej, siyah ve turuncu renklerinin hâkim olduğu mayonun üzerinde iri çiçek desenleri yer alır. Asimetrik kesimli tek omuzlu mayo, yüksek ağ kesimiyle muhteşem bir uyum yaratır. Bedeninizi sararak rahat ama şık görünmenizi sağlayan ürün, kumaş tercihi ve dikişleriyle uzun yıllar rahatlıkla kullanabilmenizi sağlayacak bir kalite sunar.

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5. Aksesuar detaylara bayılanlara: Sailor Swimwear Tek Omuzlu Aksesuarlı Bikini Takımı

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Pek çok kadın plaj stilini oluştururken aksesuarlardan yardım almayı sever. Eğer siz de aksesuar kullanmaya bayılıyor fakat takılarınızı kaybetme korkusuyla cesaret edemiyorsanız bu ürün tam size göre! Tek Omuzlu Aksesuarlı Bikini Takımı, paslanmaz aksesuar detaylarıyla öne çıkar. Baştan sona iddialı, özel kumaşı ve zarif rengiyle mutlaka sahip olmanız gereken bir ürün. Sailor Swimwear Tek Omuzlu Aksesuarlı Bikini Takımı'nın üstü, düz kesim yakası ve metal detaylarıyla şık bir hava yakalar. Bikini altında yer alan metal aksesuarlar bikini üstünde bulunan detaylarla uyum sağlayarak harika bir bütünlük oluşturur.

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6. Prenses gibi hissetmek isteyenlere: Aquella Halter Yaka Lurex Bikini Takımı

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Prensesler gibi hissetmeyi kim istemez? Rengi, dokusu ve kalitesiyle özel hissetmenizi sağlayacak Aquella Halter Yaka Lurex Bikini Takımı'yla mutlaka tanışmalısınız! Bu sezon vitrinlerde sıklıkla göreceğimiz ip detaylı bikini üstü, göğüs dekoltesiyle dikkat çeker. İddialı görünen fakat bir o kadar da rahatlık sunan parçanın arkasında metal bir kopça yer alır. Boyundan bağlamalı bikini üstünde bulunan ip detayları bikini altında da devam eder ve muhteşem bir ahenk yakalar. İçerisindeyken kendinizi hem şık hem rahat hissetmenizi sağlayacak ürüne mutlaka göz atmalısınız!

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7. Farklı detaylara bayılanlara: Angelsin Fırfır Detaylı Mayo

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Eğer sade renkleri seven ama farklı detaylardan hoşlanan biriyseniz sıradaki ürünümüze bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok! Angelsin Fırfır Detaylı Mayo, başta klasik bir mayoymuş gibi görünse de üst kısmında yer alan fırfır detayıyla havalı bir duruş sergiler. Bedeninize kusursuz şekilde oturarak vücut hatlarınızı vurgulayan ürün, zamansız tarzıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir stil yaratır. Çıkarılabilen kapları konfor sunar. Düşük omuzlu görünümüyle kollarınızı sararak romantik bir hava yakalayan eşsiz parçayı straplez şekilde kullanabileceğiniz gibi askılarını omuz üstüne de geçirebilirsiniz.

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8. Cesur renk arayanlara: Angelsin Yüksek Bel Bikini Takımı

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

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Bronz teninizle uyum sağlayacak tutkulu renklere göz atmaya ne dersiniz? Angelsin Yüksek Bel Bikini Takımı, kırmızı rengiyle dikkat çekici bir tarz yaratır. Vücut kıvrımlarınızı sararak daha keskin ve kavisli bir silüet oluşturur. Yüksek bel bikini altı, bel bölgesini kavrayarak göbeğinizi toparlar. Böylece daha zarif görünmenizi sağlar. Göğüs bölümünde yer alan kapları sayesinde göğüslerinizi daha dik tutarak cesur bir tarz yaratır. Muhteşem rengi ve kalıbıyla size tamamıyla farklı bir hava katacak mayo sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başaracaksınız!

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9. Dekolte sevenlere: Trendyolmilla Derin V Dekolteli Mayo

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Bavulunuzda yaz enerjisini hissettiren canlı renklere yer vermeye hazır mısınız? Trendyolmilla Derin V Dekolteli Mayo, muhteşem rengi, iddialı derin V yaka dekoltesi ve bel bölümünde yer alan drape detaylarıyla cesur bir stil yaratır. Göğüslerinizi toparlayarak düzgün bir görünüm sunan parçanın bel kısmında yer alan drape detayları belinize vurgu yaparak daha ince görünmesini sağlar. Arkasında yer alan sırt dekoltesi ise mayonun cesur stilini tamamlayarak rahat ve şık bir görünüm yakalar. Âdeta güneşin parlak ve pozitif enerjisini üzerinde taşıyan mayo, teninizle muhteşem bir uyum yakalayacak!

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10. Her zaman daha fazlasını isteyenlere: Angelsin Özel Kumaş Şık Mayo

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Vücudunuzu sararak kusursuz görünüme sahip olmanızı sağlayacak bir diğer ürün ise Angelsin Özel Kumaş Şık Mayo. Göz alıcı rengi ve özel kumaşıyla tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak bir stil yaratan ürün, iddialı detaylarıyla göz kamaştırır. Mayonun ön kısmında yer alan derin V yaka, ip detaylarıyla birleşerek cesur bir görünüm yakalar. Bu sayede dekolteyi istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca mayonun sırt kısmında bulunan ip detayları da ayarlanabilir. Ürün klasik mayoların aksine derin ağ kısmıyla bacakları vurgulayarak bedeninizi dikkat çekici görünüme kavuşturur.

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