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Denizden çıkartıldı! Görenleri şaşkına çevirdi

22.10.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde temizlik yapan ekiplerin, mavi sulardan çıkardığı piknik masası şaşkına görenleri çevirdi.

Denizden çıkartıldı! Görenleri şaşkına çevirdi

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Sahilinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

DERİNLİKLERDE BİR PİKNİK MASASI

Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipler, masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından masa denizden çıkarıldı. Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Kocaeli
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