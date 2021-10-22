Denizden çıkartıldı! Görenleri şaşkına çevirdi

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

DERİNLİKLERDE BİR PİKNİK MASASI

Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipler, masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından masa denizden çıkarıldı. Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi. (İHA)





