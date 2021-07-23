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  4. Denizli'de can pazarı! Yangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladı

Denizli'de can pazarı! Yangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladı

23.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evdeki alevler içinde mahsur kalan adam, alt kattaki balkona atladı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada evde bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı.

ALT KATTAKİ BALKONA ATLADI

Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı. Vatandaşların alkışları arasında alevlerden kurtulan adam, ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
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