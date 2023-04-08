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Denizli'de eşini saçından sürükleyip boş arazide katletmişti! Ailesi izin vermiş: 'Gaipten sesler duydum'

08.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de Ahmet Emre Irmak, 18 yaşındaki eşini saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir arazide vahşice katletmişti. Elif Irmak'ın ölümüyle ilgili görülen davada Irmak hakkında müebbet hapis isteniyor. Davanın ilk duruşmasında Irmak, gaipten sesler duyduğunu ve cinayet sonrası divana uzandığını söyledi.

Denizli'de eşini saçından sürükleyip boş arazide katletmişti! Ailesi izin vermiş: 'Gaipten sesler duydum'

Olay, Denizli Pamukkale'de meydana gelmişti. Ahmet Emre Irmak, kürtaj nedeniyle tartıştığı 18 yaşındaki eşi Elif Irmak'ı saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir arazide katletmişti. Müebbet hapis cezası istenen Irmak, davanın ilk duruşmasında, gaipten sesler duyduğunu ve cinayet sonrası divana uzandığını söyledi.

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SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP BOŞ ARAZİDE KATLETTİ

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

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AİLESİ İZİN VERMİŞ

Cinayet kurbanı olan Elif Irmak'ın, tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre I. ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği öğrenildi.

Kürtaj tartışmasında öldürülen kadının hamile olmadığı anlaşılan cinayet olayıyla ilgili tutuklu kocanın yargılanmasına başlandı. Katil koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaksızın açılan davanın ilk duruşması 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davaya katil kocayla birlikte ailesi ve ölen kızın anne babası katıldı.

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"GAİPTEN SESLER DUYDUM"

Olayı en ince detayına kadar anlatan Ahmet Emre Irmak, bir yakınını çocuğunu aldırdığını ve gaipten sesler duyarak bunu eşinin yaptırdığını düşünüp eve gittiğinde çıkan tartışmada araya giren babasını bıçakladığını ve ardından ise karısını dışarıda öldürdüğünü söyledi. Devam eden konuşmasında pişman olduğunu aktaran koca, eve giderek divanın üzerine uzanıp jandarmaya teslim olduğunu aktardı.

Olayın tanıkları olan aileden baba Halil Irmak tartışmada araya girdiğini ve yediği yumruk darbesiyle sersemleyip çocuğunun kendisini bıçakladığını söylerken, anne Nazan Irmak ise gelinin sürüklenerek götürüldüğünü gördüğünü ve ardından oğlunun eve gelip jandarmayı aramasını istediğini anlattı. Ölen kızın aile yakınları katilin en ağır cezayı almasını istedi.

Şüpheli ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme katilin ruh sağlığının kontrol edilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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cinayet Denizli

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