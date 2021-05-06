HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Denizli'de yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç zarar gördü

Denizli'de yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç zarar gördü

06.05.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Sümer Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otoparktaki araçlardan 9'u kullanılamaz hale geldi.

"BİZ DE ŞOKTAYIZ"

Otopark Müdürü Halil Karan, AA muhabirine, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Gerekli inceleme yapılacak. Şu an biz de şoktayız. 9 aracımız yandı. Buna da şükür, ucuz atlattık. Allah kimsenin başına vermesin. Zararımız büyük ama üstesinden geleceğiz artık." diye konuştu. (AA/İHA)

2310e01e-f65f-44de-a84f-a871252d2d9f

3fa2fb00-ab31-4105-be3b-43c30cfc7b99

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Sular çekilince ortaya çıkanlar heyecan yarattıSular çekilince ortaya çıkanlar heyecan yarattı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.