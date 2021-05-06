Denizli'de yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç zarar gördü

Sümer Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otoparktaki araçlardan 9'u kullanılamaz hale geldi.

"BİZ DE ŞOKTAYIZ"

Otopark Müdürü Halil Karan, AA muhabirine, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Gerekli inceleme yapılacak. Şu an biz de şoktayız. 9 aracımız yandı. Buna da şükür, ucuz atlattık. Allah kimsenin başına vermesin. Zararımız büyük ama üstesinden geleceğiz artık." diye konuştu. (AA/İHA)





