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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı

02.09.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah saatlerinde 6 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği Denizli'de akşam saatlerinde korkunç bir kaza daha yaşandı. Aralarında otobüs ve minibüsün de olduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda 50 kişi de yaralandı. Korkunç kazada yaralılar yola savruldu.

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

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7 ARAÇ KARIŞTI, CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada, saat 20.45 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla turundan Afyon’un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan otobüs, ilçe minibüsü ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi. (İHA)

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