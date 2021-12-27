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  4. Denizli’deki pitbull saldırısında flaş gelişme! İşte köpeğin sahibinin cezası…

Denizli’deki pitbull saldırısında flaş gelişme! İşte köpeğin sahibinin cezası…

27.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son günlerde yaşanan pitbull saldırıları ile sarsılırken Denizli’deki olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu bacağından ısırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeği, yoldan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti’ye (13) saldırdı. Köpek, küçük çocuğu sağ bacağından ısırdı. Yaralanan Jafeti, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi Hosseın, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Son dakika... Denizli’de 13 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı! Sahibi gözaltında…Son dakika... Denizli’de 13 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı! Sahibi gözaltında…

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından köpeğin sahibi Hosseın'e 12 bin lira idari para cezası kesildi. Köpeğin ise bir süre Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacağı da belirtildi.

DHA

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