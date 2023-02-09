Deprem bölgesinde İmamoğlu'na çok sert tepki göstermişti! AK Partili eski vekil Reyhanlıoğlu: "Adresini istedim, veremedi"

Hafta başından itibaren Türkiye'nin yasını tuttuğu depremler için bütün ülke seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından belediyeler depremin etkisinin hissedildiği 10 ile yardım için ekiplerini gönderdi. OHAL de ilan edilen deprem bölgesinde ziyarette bulunan siyasilerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu enkaz alanını gezdiği sırada AK Parti 26. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'ndan beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.
Sosyal medyada da gündem o anlarda Reyhanlıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik şu sözlerle tepki gösterdiği duyulmuştu:
"Ne geziyorsun sen Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Gelmeyin, defolun gidin. Şov yapma burada. İngiliz uşağı! Defol! Devlet burada."
Reyhanlıoğlu, dün yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Yaşananları Reyhanlıoğlu şöyle anlattı:
Reyhanlıoğlu açıklamasının devamındaki paylaşımında "Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın..." ifadelerine yer verdi.