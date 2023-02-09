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Deprem bölgesinde İmamoğlu'na çok sert tepki göstermişti! AK Partili eski vekil Reyhanlıoğlu: "Adresini istedim, veremedi"

09.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ziyarette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün eski AK Partili vekil Nursel Reyhanlıoğlu'nun "Ne geziyorsun sen Türkiye'yi, İngiliz uşağı! Defol!" şeklinde tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Reyhanlıoğlu bugün olayla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Bölgeden olmayan bir kişiye mikrofon uzatıldığını öne süren Reyhanlıoğlu, "Şahıs 'Burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin' dediğimde adres veremedi" dedi.

Deprem bölgesinde İmamoğlu'na çok sert tepki göstermişti! AK Partili eski vekil Reyhanlıoğlu: "Adresini istedim, veremedi"

Hafta başından itibaren Türkiye'nin yasını tuttuğu depremler için bütün ülke seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından belediyeler depremin etkisinin hissedildiği 10 ile yardım için ekiplerini gönderdi. OHAL de ilan edilen deprem bölgesinde ziyarette bulunan siyasilerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu enkaz alanını gezdiği sırada AK Parti 26. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'ndan beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.

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Sosyal medyada da gündem o anlarda Reyhanlıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik şu sözlerle tepki gösterdiği duyulmuştu:

"Ne geziyorsun sen Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Gelmeyin, defolun gidin. Şov yapma burada. İngiliz uşağı! Defol! Devlet burada."

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"BÖLGEDEN OLMAYAN, YANLARINDA GETİRDİKLERİ KİŞİYE MİKROFON UZATTILAR"

Reyhanlıoğlu, dün yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Yaşananları Reyhanlıoğlu şöyle anlattı:

  • İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı.

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"'ADRES SÖYLEYİN' DEDİM, VEREMEDİ"

  • Şahısa burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin dediğimde adres veremedi. Türkiye in her yerinden gelen iş makinaları afad ekipleriyle harıl harıl çalışma yapılırken onların provakasyon yapmalarına tepki gösterdim.

Reyhanlıoğlu açıklamasının devamındaki paylaşımında "Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın..." ifadelerine yer verdi.

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu! Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

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deprem Ekrem İmamoğlu Nursel Reyhanlıoğlu

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