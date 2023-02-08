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  4. Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı... AK Partili eski vekil Nursel Reyhanlıoğlu'ndan çok sert sözler: İngiliz uşağı defol! Devlet burada...

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı... AK Partili eski vekil Nursel Reyhanlıoğlu'ndan çok sert sözler: İngiliz uşağı defol! Devlet burada...

08.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler sonrası bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili eski vekil Nursel Reyhanlıoğlu'nun tepki gösterdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Hızla yayılan görüntülerde Reyhanlıoğlu'nun İmamoğlu ve ekibine yönelik sert ifadeler kullandığı görüldü. "Ne geziyorsun sen Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Gelmeyin, defolun gidin. Şov yapma burada. İngiliz uşağı!" ifadelerini kullanan eski vekile İmamoğlu ve yanındakiler yanıt verirken, çevredekiler araya girdi.

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu! Sosyal medyada hızla yayıldı... AK Partili eski vekil Nursel Reyhanlıoğlu'ndan çok sert sözler: İngiliz uşağı defol! Devlet burada...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilçeyi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası tüm Türkiye seferber olurken, Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler de tüm imkanlarıyla enkaz altındaki vatandaşları çıkarmak ve kurtulanlara yardım etmek için bölgeye geldi.

İMAMOĞLU'NA GÖSTERDİĞİ TEPKİ OLAY OLDU

Depremin ardından bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, enkaz alanını gezerken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde yıkılan binaların olduğu enkaz alanında bulunan İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibiyle AK Parti 26. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun tartıştığı görülüyor.

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"GELMEYİN! DEFOLUN GİDİN! ŞOV YAPMA BURADA"

İmamoğlu ve ekibine tepki gösteren Reyhanlıoğlu "Ne geziyorsun sen Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Gelmeyin, defolun gidin. Şov yapma burada. İngiliz uşağı! Defol! Devlet burada." ifadelerini kullandı.

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Yanındakiler araya girmeye çalışırken, İmamoğlu'nun "Tamam tamam sakin. Sen normal değilsin hanımefendi. Acını paylaşıyorum" dediği duyuluyor.

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İmamoğlu'nun yanındakiler ise Reyhanlıoğlu'na tepki gösterdi.

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