Deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl? İşte Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve diğer illerde oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre sandıktan nasıl bir tablo çıktığını araştırıyor. Bu doğrultuda, deprem felaketinin yaşandığı illerdeki oy oranları da merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDEKİ OY DAĞILIMI

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminde deprem bölgesindeki illerdeki oy dağılımı şu şekilde oldu. Kahramanmaraş'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71.88, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22.20, Sinan Oğan yüzde 5.50 ve Muharrem İnce yüzde 0.42 oy aldı. Adıyaman'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66.20, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31.24, Sinan Oğan yüzde 2.18 ve Muharrem İnce yüzde 0.38 oy aldı. Gaziantep'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59.76, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34.65, Sinan Oğan yüzde 5.18 ve Muharrem İnce yüzde 0.41 oy aldı. Hatay'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.07, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.03, Sinan Oğan yüzde 3.57 ve Muharrem İnce yüzde 0.33 oy aldı. Kilis'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65.55, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26.96, Sinan Oğan yüzde 6.81 ve Muharrem İnce yüzde 0.68 oy aldı. Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71.96, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26.48, Sinan Oğan yüzde 1.26 ve Muharrem İnce yüzde 0.31 oy aldı. Adana'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50.89, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.92, Sinan Oğan yüzde 4.82 ve Muharrem İnce yüzde 0.38 oy aldı. Osmaniye'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62.31, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30.74, Sinan Oğan yüzde 6.41 ve Muharrem İnce yüzde 0.54 oy aldı. Şanlıurfa'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62.01, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36.06, Sinan Oğan yüzde 1.59 ve Muharrem İnce yüzde 0.34 oy aldı. Malatya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69.39, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27.02, Sinan Oğan yüzde 3.25 ve Muharrem İnce yüzde 0.34 oy aldı.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDEKİ OY DAĞILIĞIMI

Kesin olmayan sonuçlara göre, 28. dönem Milletvekili seçiminde deprem bölgesindeki illerdeki oy dağılımı şu şekilde oldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta AK Parti yüzde 47.71, CHP yüzde 16.26, MHP yüzde 16.20, İYİ Parti yüzde 7.08, Yeniden Refah Partisi yüzde 5.46, Zafer Partisi yüzde 1.71, BBP yüzde 1.57, Yeşil Sol Parti yüzde 1.36 ve Memleket Partisi yüzde 0.73 oy aldı.

Adıyaman

Adıyaman'da AK Parti yüzde 52.36, CHP yüzde 18.68, Yeşil Sol Parti yüzde 12.01, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.78, MHP yüzde 4.27 oy aldı.

Gaziantep

Gaziantep'te AK Parti yüzde 44.88, CHP yüzde 20.35, MHP yüzde 9.69, Yeşil Sol Parti yüzde 9.10, İYİ Parti yüzde 5.44, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.11, Zafer Partisi yüzde 3.27, Memleket Partisi yüzde 0.75 oy aldı.

Hatay

Hatay'da AK Parti yüzde 33.72, CHP yüzde 28.46, MHP yüzde 12.19, TİP yüzde 8.62, İYİ Parti yüzde 8.07, Yeşil Sol Parti yüzde 3.18, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.85, Zafer Partisi 1.33, BBP yüzde 0.95 ve Memleket Partisi yüzde 0.51 oy aldı.

Kilis

Kilis'te AK Parti yüzde 39.60, MHP yüzde 26.90, CHP yüzde 20.19, İYİ Parti yüzde 5.77, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.35, Zafer Partisi yüzde 1.89, Yeşil Sol Parti yüzde 1.07 ve Memleket Partisi yüzde 0.70 oy aldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti yüzde 61.19, AK Parti yüzde 22.95, CHP yüzde 8.09, İYİ Parti yüzde 2.26, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.56, MHP yüzde 1.56 oy aldı.

Adana

Adana'da AK Parti yüzde 30.68, CHP yüzde 28.68, MHP yüzde 11.02, İYİ Parti yüzde 10.81, Yeşil Sol Parti yüzde 9.72, TİP yüzde 2.30 ve Zafer Partisi yüzde 2.11 oy aldı.

Osmaniye

Osmaniye'de AK Parti yüzde 33.05, MHP yüzde 28.61, CHP yüzde 17.30, İYİ Parti yüzde 12.65, Yeşil Sol Parti yüzde 2.18, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.98, Zafer Partisi yüzde 1.71 ve Memleket Partisi yüzde 0.62 oy aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da AK Parti yüzde 42.95, Yeşil Sol Parti yüzde 24.97, MHP yüzde 9.42, CHP yüzde 7.92, İYİ Parti yüzde 4.58, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.96 oy aldı.

Malatya

Malatya'da ise AK Parti yüzde 45.13, CHP yüzde 21.58, MHP 12.92, Yeniden Refah Partisi yüzde 9.31, İYİ Parti yüzde 3.94, Yeşil Sol Parti yüzde 3.16, BBP yüzde 1.34, Zafer Partisi yüzde 1.13 ve Memleket Partisi yüzde 0.46 oy aldı.

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