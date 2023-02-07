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Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? Ücretsiz uçuşlar hangi illerden olacak? THY duyurdu!

07.02.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi derinden sarsan ve 10 ilde etkisi halen devam eden deprem haberleri sonrası birçok kurum ve kuruluş yardım için seferber oldu. Pegasus, deprem bölgesi dönüş biletlerinin tamamen ücretsiz olduğunu duyurmuştu. Son olarak Türk Hava Yolları da deprem bölgesi dönüş biletlerinin ücretsiz bir şekilde alınabildiğini duyurdu. Peki, Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? Ücretsiz uçuşlar hangi illerden olacak?

Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? Ücretsiz uçuşlar hangi illerden olacak? THY duyurdu!

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi. İşte açıklamanın detayları...

DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.

Yapılan açıklamada ise şu şekilde;

"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

"Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır."

deprem son dakika

PEGASUS DA DUYURMUŞTU

Pegasus, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamen ücretsiz olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:

"Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.

Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık."

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