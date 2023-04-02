Deprem bölgesine Güney Kore'den ilk turist kafilesi geldi! Havalimanında çiçeklerle karşılandılar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve çok sayıda vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrası Güney Kore'den ilk olarak 25 kişilik bir turist kafilesi uçakla Adıyaman Havalimanı'na geldi.

Havalimanında çiçeklerle karşılanan turistler, daha sonra karayoluyla ilk olarak Adıyaman'ın tarihi Karakuş Tümülüsü'nü ardından da Cendere Köprüsü'nü gezdi.

Kentin tarihi alanlarını gezen Güney Koreli turistler daha sonra Nemrut Dağı'na çıkmak üzere yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Turist kafilesinin Türkiye'nin birçok ilinde yapacağı 8 günlük gezinin ardından yeniden ülkelerine dönecekleri belirtildi. (İHA)

