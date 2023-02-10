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Deprem felaketini analiz etmek için sahaya indiler! Araştırmalar başladı

10.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’yi derinden etkiledi. Arama- kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ise, Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri mercek altına aldı. TÜBİTAK'ın çağrısı ile 18 araştırma ekibi sahaya inerek, sismik gözlem çalışmalarından başlıca hasar modlarının incelenmesine kadar birçok konuda araştırmalara başladı.

Deprem felaketini analiz etmek için sahaya indiler! Araştırmalar başladı

Aktarılan bilgilere göre, depremin yaşandığı 6 Şubat’ta TÜBİTAK hızla hareket ederek, 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı'nı başlattı. Programa yapılan başvurular 24 saat içerisinde değerlendirilerek karara bağlandı ve destek süreci başladı. Desteklenen projeler çerçevesinde 18 araştırma grubu, deprem sonrası veri toplamak amacıyla çalışmalarına başladı. 28 farklı kurumdan oluşan 18 araştırma grubunda 81 araştırmacı sahada araştırma faaliyetleri yürütüyor. Sahadaki araştırma gruplarının yanı sıra 14 farklı projenin de değerlendirmeleri sürüyor.

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PROGRAM ÇERÇEVESİNDE DESTEKLENEN 18 PROJE

Acil Destek Programı, Türkiye sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, müsilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların çalışmalarına en hızlı şekilde destek sağlamayı hedefliyor. Program çerçevesinde desteklenen 18 proje ise şöyle:

  • 6 Şubat Maraş depremleri sonrası acil deprem sismik gözlem çalışmaları (TÜBİTAK MAM)
  • Deprem sonrası radon gaz konsantrasyonlarının belirlenmesi (Yıldız Teknik Üniversitesi)
  • 6 Şubat Pazarcık depremi yüzey kırığı araştırması (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
  • Mw 7.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) deprem serisi (Boğaziçi Üniversitesi)
  • Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelen 7,7 Pazarcık (K.Maraş) ve 7,5 Elbistan (K.Maraş) depremlerinin saha gözlemleri (Fırat Üniversitesi)
  • Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem sonrası gerçekleştirilen müdahale ve iyileştirme çalışmalarının yerinde değerlendirilmesi: Gözlemsel çalışma (Trabzon Üniversitesi)
  • Pazarcık ve Elbistan depremlerinden etkilenen bölgelerdeki yapıların deprem davranışlarının incelenmesi (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
  • 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin kosismik deformasyon etkilerinin araştırılması (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
  • 6 Şubat depreminde Malatya ilinde bulunan hasarlı yığma yapıların köşe göçme mekanizması ve başlıca hasar modlarının incelenmesi (Ankara Üniversitesi)
  • 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin mühendislik yapılarına etkilerinin çok boyutlu değerlendirilmesi (Yapısal, geoteknik, sismik, jeolojik, malzeme bilimi ve kıyı liman mühendisliği) (ODTÜ)
  • Depremde yıkılan binalardaki yapısal kusurların belirlenmesi (Akdeniz Üniversitesi)
  • 6 Şubat Kahramanmaraş-Pazarcık ve Elbistan depremlerinin (Mw=7.7) geoteknik zemin incelemelerinin ve yapısal hasarlarının saha gözlemleri ile tespiti ve değerlendirilmesi (Kırıkkale Üniversitesi)
  • Binaların mevcut durumlarını inceleme ve hasar gören binaların envanterinin çıkarılması (Milli Savunma Üniversitesi)
  • Doğu Anadolu Fay Zonu 6 Şubat tarihli depremlerin fay parametreleri ve bölgedeki etkilerinin araştırılması (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
  • Kahramanmaraş depremi sonrası yapısal hasarların yerinde incelenmesi (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa)
  • Pazarcık (Kahramanmaraş) 7.4 Mw depreminin Malatya bölgesinde yapısal hasarın web CBS kullanılarak tespit edilmesi (Fırat Üniversitesi)
  • Kahramanmaraş-Şehitkamil ve Elbistan depremleri ile ilişkili yüzey kırıklarının incelenmesi ve depremlerin mühendislik yapıları üzerindeki etkileri (Akdeniz Üniversitesi)
  • Hatay bölgesi havalimanı pisti, binası ve havalimanı bağlantı yollarında oluşan hasarı tespit saha çalışması (Başkent Üniversitesi)
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