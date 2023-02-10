Deprem felaketini analiz etmek için sahaya indiler! Araştırmalar başladı

Aktarılan bilgilere göre, depremin yaşandığı 6 Şubat’ta TÜBİTAK hızla hareket ederek, 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı'nı başlattı. Programa yapılan başvurular 24 saat içerisinde değerlendirilerek karara bağlandı ve destek süreci başladı. Desteklenen projeler çerçevesinde 18 araştırma grubu, deprem sonrası veri toplamak amacıyla çalışmalarına başladı. 28 farklı kurumdan oluşan 18 araştırma grubunda 81 araştırmacı sahada araştırma faaliyetleri yürütüyor. Sahadaki araştırma gruplarının yanı sıra 14 farklı projenin de değerlendirmeleri sürüyor.

PROGRAM ÇERÇEVESİNDE DESTEKLENEN 18 PROJE

Acil Destek Programı, Türkiye sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, müsilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların çalışmalarına en hızlı şekilde destek sağlamayı hedefliyor. Program çerçevesinde desteklenen 18 proje ise şöyle: