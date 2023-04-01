HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem felaketini gözler önüne seren olay! Tarım arazilerine tonlarca ağırlığında kaya yağdı

Deprem felaketini gözler önüne seren olay! Tarım arazilerine tonlarca ağırlığında kaya yağdı

01.04.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık ilçesinde ekili tarım arazilerine tepeden kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar, felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin merkezinde kırsal mahallelerde de ekili tarım arazileri afetten etkilendi. İlk depremin merkezi Pazarcık'ta yer alan Atatan Tepesi'nin yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar ise mercimek ve buğday tarlalarına yuvarlandı. Yamaçtaki ağaçları da yıkıp geçen kayalar, depremin dehşet veren gücünü ortaya serdi.

İlçede çiftçilik yapan 71 yaşındaki Ali Abaza, tepeden kopan kayaların tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

"FELAKET OLDU"

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade eden Ali Abaza, "Pazarcık'tan geldik 'taş düşmüş' dediler. Geldik ki şoke olduk dağdaki taşlar tarlanın içine gelmiş. Her taraf koca koca kaya ekin batmış. Deprem hızlı olmuş. Kayalar insan boyundan fazla yarısı da yere gömülmüş tarlanın içine. Buğday tarlasına çok kaya düşmüş. Felaket oldu" dedi.

Yaşadığı deprem anını anlatan Abaza, "Ben kalkıyorum yıkıyor beni. Ayağa kalkamadım. Milletimizin çok zararı var. Evler gitti tarlalara taş düştü. Sabah kalktık saat 4'ü 20 geçiyordu. Bir sallantı oldu. Kalktım ayağa geri yıkıldım. Hanım bağırıyor 'Dışarı çık' diye. Ben kalkamadım ki. Geldiler beni sürüdüler dışarı çıktım. Baktım ki evin duvarları parça parça olmuş. Yağmur yağıyor kar yağıyor. Üşüyoruz çocuklar falan. Donduk o gece. Devletimiz çadır gönderdi. Çadırları kurduk" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar!Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar!
'Her an büyük bir deprem olabilir' diyerek uyardı! İşte tehlike altındaki iller...'Her an büyük bir deprem olabilir' diyerek uyardı! İşte tehlike altındaki iller...
Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözlerAkşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme

EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu çıkışı: ‘Tahmin etmiyordum…’

Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu çıkışı: ‘Tahmin etmiyordum…’

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.