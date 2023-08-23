HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem hırsızları suçüstü yakalandı! Neler çalmışlar neler...

Deprem hırsızları suçüstü yakalandı! Neler çalmışlar neler...

23.08.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da polis ekiplerinin insansız hava aracı (İHA) destekli denetimlerinde, orta ve ağır hasarlı binalara girerek hırsızlık yapan bazı şüphelilere rastlandı. Apartmana operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık yapan İ.G., H.H.İ., A.A.İ., M.S. ve M.Z.yi, çaldıkları kapı, pencere ve doğal gaz petekleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Deprem hırsızları suçüstü yakalandı! Neler çalmışlar neler...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerden hırsızlık yaptıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

3d55676bb05d8082f415e64a4f17dc8d (1)

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Odabaşı Mahallesi'nde 5 kişinin hasarlı binalara girip dairelerin malzemelerini söktükleri tespit edildi.

a3

Hasarlı binalardan eşya çıkaran şüphelilerin bu malzemeleri, birlikte geldikleri 2 araca yükledikleri belirlendi.
İHA ile izlenen şüpheliler İ.G, H.H.İ, A.A.İ, M.S, M.Z, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine ekiplerce suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...Ağrı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Putin'in eski röportajındaki ifadeler dikkat çektiPutin'in eski röportajındaki ifadeler dikkat çekti
20 bin lira ceza, 2 ay da ehliyet kullanamayacak20 bin lira ceza, 2 ay da ehliyet kullanamayacak
Anahtar Kelimeler:
deprem Hırsız Hatay

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.