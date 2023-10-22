HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem ile ilgili çalışma ortaya koydu! 'Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli'

Deprem ile ilgili çalışma ortaya koydu! 'Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli'

22.10.2023 09:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü ve civarının depremselliği ile ilgili çalışmada Doç. Dr. Hamdi Alkan, "Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli. Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Erciş bu civara karşılık geliyor" dedi.

Deprem ile ilgili çalışma ortaya koydu! 'Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli'

Deprem riski yüksek olan Van'da YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan ile Gümüşhane Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serkan Öztürk, 2022- 2032 yılları arasında Van Gölü ve civarının depremselliği ile ilgili çalışma başlattı. Van Gölü ve civarında aktif fayların olduğunu, 2011 yılında 23 Ekim ve 9 Kasım'da yaşanan depremleri hatırlatan Doç. Dr. Alkan, "Van Gölü ve civarında birçok fay ve fay zonumuz var. En son 2011'de gördük. Bu aktif faylar, belli zamanlarda deprem üretiyor ve üretmeye devam edecekler" dedi.

"DOĞUSU, BATISINA GÖRE DAHA YÜKSEK RİSKLİ"

1970 ve 2022 yılları arasında Van Gölü ve civarında meydana gelmiş 1.0'den büyük 14 bin 178 deprem olduğunu belirten Doç. Dr. Alkan, "Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli. Doğusunda daha çok deprem bekliyoruz ki; son olan 4.7'lik deprem bize bunu bir kez daha hatırlattı. Van Gölü'nü alıp, ikiye bölün. Doğusu, batısına göre daha yüksek riskli. Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Erciş bu civara karşılık geliyor. Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serkan Öztürk ile bir çalışma yaptık" diye konuştu.

doc.-dr.-alkan-van-golunun-dogusu-deprem-icin-daha-yuksek-riskli_3236_dhaphoto4

Çalışma ile ilgili detayları paylaşan Doç. Dr. Alkan, "Bu çalışma, 2022- 2032 yıllarında Van Gölü ve civarında nerede deprem bekleyeceğimiz ile alakalı bir çalışmadır. Bu bölgeler, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Erçek ve Van şehir merkezi civarıdır. Bunlar, Çaldıran, Yeni Köşk, Erciş, Çolpan, Malazgirt ve Saray fayları civarlarındaki lokasyonlardır. Bu fay ve fay zonlarının hepsi, Van Gölü'nün doğusunda yer almaktadır. Van Gölü'nü son meydana gelen depremleri de dikkate alıp, ikiye böldüğümüzde; gölün doğusu daha riskli durumdadır. Gelecek zamanlarda bu bölgelerde deprem olma ihtimali daha yüksektir. Bu gelecek muhtemel depremlere göre, yapılarımızı inşa etmek zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçirdi!İki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçirdi!
Vakalar her geçen gün katlanarak artıyor! Uzmanlar uyardı, 15 dakika bile yeterli: Bu belirtiler varsa...Vakalar her geçen gün katlanarak artıyor! Uzmanlar uyardı, 15 dakika bile yeterli: Bu belirtiler varsa...
Ünlüler milyonlarca dolar kaptırdı, iddialarla ilgili son karar açıklandı!Ünlüler milyonlarca dolar kaptırdı, iddialarla ilgili son karar açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.