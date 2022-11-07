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Deprem mi oldu? 7 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

07.11.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Kasım 2022 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken birçok kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini incelemeye başladı. Sarsıntı dolayısıyla civar bölgelerde ikamet eden kişiler de deprem konusunda arama motorlarında yaptıkları sorgulamaları hızlandırıyor. Peki, 7 Kasım 2022 Pazartesi deprem mi oldu? İşte 7 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 7 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Türkiye'de gerçekleşen son depremler 7 Kasım 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediliyor. İşte 7 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

7 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.07 06:03:16 40.1672 31.7722 5.0 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.11.07 05:55:30 40.7237 33.0718 7.3 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.11.07 05:41:04 39.0472 27.8190 7.4 -.- 2.3 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.07 05:09:37 39.0267 27.8207 4.7 -.- 1.3 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.07 04:59:13 39.3765 40.6397 8.0 -.- 1.6 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.11.07 04:35:04 40.5867 27.4650 14.9 -.- 0.9 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.11.07 04:25:19 38.3632 27.2067 3.0 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 04:09:53 38.5770 27.7870 5.4 -.- 1.5 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2022.11.07 03:06:23 38.3378 27.1843 8.3 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.07 03:06:11 38.1023 28.9673 12.1 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2022.11.07 02:35:06 41.1082 34.1597 5.0 -.- 1.5 -.- CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2022.11.07 02:27:30 38.9542 27.7395 4.6 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.07 02:19:36 37.8360 26.9162 1.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.07 02:16:40 38.3512 27.2102 4.7 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 02:00:19 39.3232 40.3387 5.0 -.- 2.2 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2022.11.07 01:54:37 37.8395 26.8487 5.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.07 01:50:55 38.3710 27.2335 5.0 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 01:45:01 38.3418 27.2182 8.6 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 01:29:47 35.6022 27.4795 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.07 01:11:44 39.0980 27.8630 6.7 -.- 1.2 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.11.07 00:57:26 38.3320 27.1850 5.4 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.07 00:36:01 37.8788 27.6640 5.1 -.- 1.3 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.11.07 00:33:00 37.3913 38.6013 5.0 -.- 1.6 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.11.07 00:16:47 38.3713 26.6308 4.4 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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