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  4. Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

26.11.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de rutin sarsıntılar devam ederken, gözler Türkiye'de yaşanan diğer depremlere çevrildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Erzurum ve Balıkesir'de küçük sarsıntılar meydana geldi. İşte 26 Kasım Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

26 Kasım Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz ve Ege sularında meydana gelen küçük depremlerin yanı sıra, Türkiye'nin Doğu bölgesi de sarsıntılara şahit oldu. İşte 26 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Manisa'da 00:07 sularında 2.9'luk bir deprem meydana geldi. Balıkesir'de ise 06:43 sularında 2.3'lük bir sarsıntı yaşandı.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Depremlerden, Türkiye'nin Doğu ve Karadeniz bölgeleri de etkilendi. Erzurum'da gece meydana gelen 2.7'lik deprem, etkisini sabah saatlerine kadar artçı depremlerle sürdürdü.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Artvin'de sabaha karşı 04:00 sularında 2.0 oranında bir deprem gerçekleşti. Bölgede hakim olan sarsıntılar, Gürcistan'da 2.9'luk depremle de kendisini gösterdi.

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İŞTE 26 KASIM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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