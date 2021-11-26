Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? 26 Kasım 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

26 Kasım Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz ve Ege sularında meydana gelen küçük depremlerin yanı sıra, Türkiye'nin Doğu bölgesi de sarsıntılara şahit oldu. İşte 26 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Manisa'da 00:07 sularında 2.9'luk bir deprem meydana geldi. Balıkesir'de ise 06:43 sularında 2.3'lük bir sarsıntı yaşandı.

Depremlerden, Türkiye'nin Doğu ve Karadeniz bölgeleri de etkilendi. Erzurum'da gece meydana gelen 2.7'lik deprem, etkisini sabah saatlerine kadar artçı depremlerle sürdürdü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Artvin'de sabaha karşı 04:00 sularında 2.0 oranında bir deprem gerçekleşti. Bölgede hakim olan sarsıntılar, Gürcistan'da 2.9'luk depremle de kendisini gösterdi.

İŞTE 26 KASIM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ





