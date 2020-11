Deprem sonrası kurtarma ekibinde yer almışlardı! Kahramanlar o anları anlattı

30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nde yaşanan ve İzmir’de can kayıplarına neden olan 6.6’lık deprem sonrası kısa süre içerisinde bölgeye intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarına katılan Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, Bursa’ya döndü. 3 tam donanımlı araç ve 11 personelle deprem bölgesinde önemli çalışmalara imza atan, depremden 14 saat sonra Bayraklı İlçesi’ndeki Adalet Mahallesi Barış Sitesi’nde 62 yaşındaki Emine Eren’i enkaz altından kurtaran ve daha sonra da Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarında çalışmalara katılan Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi ile birlikte de görevlerini tamamlayarak Bursa’ya döndü. Bursa’ya gelen ekip üyeleri önce Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a makamında konuk oldu. İzmir’e ulaştıkları ilk andan itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aktaran ve bölgedeki son durumu anlatan ekibi ilk kutlayan Başkan Yılmaz oldu. Can kurtarmak için enkaz altına giren ekiple gurur duyduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Allah razı olsun, tebrik ediyoruz. Allah mükafatlandırsın inşallah yaptığınız bu hizmeti. Çünkü bunlar gönüllü yapılacak işler. Risk aldınız orada, can kurtarmak için betonların arasına girdiniz. Sizlerle gurur duyduk” dedi.