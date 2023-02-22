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  4. Deprem sonrası merak edilen soruya TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan açıklama! 'Projeler hazırdı'

Deprem sonrası merak edilen soruya TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan açıklama! 'Projeler hazırdı'

22.02.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler 11 ili etkiledi. Depremlerin hemen ardından TOKİ, belirlenen alanlarda konut inşa sürecine başladı. Deprem sonrası hemen çalışmalara başlanmasıyla ilgili akıllarda oluşan soruya ilişkin TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Her il ve ilçe için daha önceden hazır olan alanlarımız vardı. Hemen inşaatlara başlayabileceğimiz alanlarımız vardı. Buralarda zemin açısından projeler hazırdı" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ili etkileyen depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Depremler sonrası bölge yeni konut yapımına da başlandı.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yeni yerleşim yerleri için belirlenen alandaki zemin etüt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda deprem sonrası hemen çalışmalara başlanmasıyla ilgili olarak oluşan soru işaretlerine ilişkin Bulut, "Her il ve ilçe için daha önceden hazır olan alanlarımız vardı. Hemen inşaatlara başlayabileceğimiz alanlarımız vardı. Buralarda zemin açısından projeler hazırdı" dedi.

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Bulut'un açıklamasından satır başları:

"BİRKAÇ GÜNÜN SONRASINDA ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

"Geçici barınma sürecinden sonra bu şehirlerin eski konumlarına gelmesi, canlanması açısından kalıcı konutlar önemli. Birkaç günün sonrasında kalıcı konutlarla ilgili çalışmalara başladık. Yer seçiminde bizi daha güvenli alanlara yönelten işlemden başladık. 11 ili etkileyen alanda 133 bin konutumuz vardı. Bazılarında hasar meydana geldi ama ölen ya da yaralanan olmadı.

"PROJELER HAZIRDI"

Her il ve ilçe için daha önceden hazır olan alanlarımız vardı. Hemen inşaatlara başlayabileceğimiz alanlarımız vardı. Buralarda zemin açısından projeler hazırdı. Bir defa depremlerde en olumsuz etkileyen fay hattı ve salınım hattı. Biz bugün başladığımız rezerv konut alanlarında fay hatlarına 500 metre uzak kalmak suretiyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten 250 bin konutta yüksek yapılaşmadan uzaklaştık. Zemin, fat hattına uzaklık ve kat yükseliği gibi unsurları ön planda tutuyoruz."


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deprem Gaziantep Kahramanmaraş toki başkanı

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