AFAD'ın deprem tatbikatı açıklamasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar deprem tatbikatının neden ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor? İşte merak edilenler...

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem Tatbikatı Türkiye genelinde 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de yapılacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILIYOR?

AFAD 'Afetlere dirençli toplum oluşturma' vizyonu kapsamında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapıyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM’ler ve terminallerde toplamda 66.202 tatbikat yapıldı. AFAD, 1999 yılında meydana gelen Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022'de, koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini öğretmek amacıyla Türkiye genelinde saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirilecek.



