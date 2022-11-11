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Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor?

11.11.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanında çök-kapan-hayata tutun deprem tatbikatı yapılacak. Peki Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor? İşte merak edilenler...

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor?

AFAD'ın deprem tatbikatı açıklamasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar deprem tatbikatının neden ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor? İşte merak edilenler...

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem Tatbikatı Türkiye genelinde 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de yapılacak.

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 12 Kasım deprem tatbikatı neden yapılıyor?

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILIYOR?

AFAD 'Afetlere dirençli toplum oluşturma' vizyonu kapsamında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapıyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM’ler ve terminallerde toplamda 66.202 tatbikat yapıldı. AFAD, 1999 yılında meydana gelen Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022'de, koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini öğretmek amacıyla Türkiye genelinde saat 18.57’de “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirilecek.

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