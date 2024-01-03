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  4. Ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'Deprem açısından güvenli bölge' deyip uyardı: 'Yanlış yaparsa binlerce kişi ölür'

Ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'Deprem açısından güvenli bölge' deyip uyardı: 'Yanlış yaparsa binlerce kişi ölür'

03.01.2024 18:32 | Son Güncelleme:
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Ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Akdeniz bölgesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, Antalya-Alanya bölgesinde deprem riskinin az olduğunu, Alanya’nın deprem açısından güvenli bölge olduğunu söyledi.

Ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 'Deprem açısından güvenli bölge' deyip uyardı: 'Yanlış yaparsa binlerce kişi ölür'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) afetlerle ilgili bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin doğal afetler sorununun başında gelen deprem konusu, Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından “Depremle Yaşamak” isimli konferansta tüm boyutlarıyla ele alındı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"DOĞAL AFETLERE KARŞI MÜCADELEDE HER BİREYİN KATKISI ÖNEMLİDİR"

Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen programın açış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın yaptı. Akın, Japonya’da geçtiğimiz gün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için Japon halkına başsağlığı diledi. Deprem gibi önemli bir konuda Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'yi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Akın, “Depremlerle yaşamak, ne yazık ki ülkemizde sık sık karşılaştığımız bir gerçektir. Bu tür doğal afetlerle baş etmek, sadece bir konu değil aynı zamanda toplum olarak birbirimize destek olma ve bilinçli bir şekilde hareket etme meselesidir. Doğal afetlerle ve depremlerle baş etmek için her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Eğitimli, bilinçli ve hazırlıklı bir toplum olarak bu zorlu durumların üstesinden gelebilir ve daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz. Unutmayalım ki doğal afetlere karşı mücadelede her bireyin katkısı önemlidir” dedi.

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"İNŞAAT MÜHENDİSİ YANLIŞ YAPARSA BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRÜR"

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten ve herkesin bu duruma hazır olması uyarısında bulunan Moriwaki, “Türkiye’de depremin etkisinin en aza indirilmesi için yapıların sağlam olması ve şehirleşme planlanırken ilk önce depreme uygunluk olması gerekiyor. Bir doktor ameliyat sırasında hata yaptığında bir kişinin ölümüne neden olabilir fakat bir inşaat mühendisi yanlış veya hata yaptığında onlarca hatta binlerce kişinin ölümüne neden olur. Deprem değil bina öldürür” dedi.

"ALANYA DEPREM AÇISINDAN GÜVENLİ"

Moriwaki, konuşmasının devamında Antalya-Alanya bölgesinde deprem riskinin az olduğunu, Alanya’nın deprem açısından güvenli bölge olduğunu belirtti. Moriwaki, Akdeniz’de oluşabilecek 7 ve üstü depremde en fazla 3 metreye ulaşan bir tsunami dalgasının olabileceğinin de altını çizdi.

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Moriwaki, program öncesinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Rektör Türkdoğan, Moriwaki’ye konferansa katkısından dolayı teşekkür ederek Piri Reis tarafından çizilen Alanya haritası tablosunu hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Alanya uzman
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