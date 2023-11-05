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Depremde 25 kişiye mezar olmuştu! Gaziantep’teki Pamukkale Sitesi ile ilgili şok iddianame

05.11.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 25 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’teki Pamukkale Sitesi ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede sitenin zemin etüdünün yapılmadığı belirtildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ve bilirkişi raporuna göre, sitedeki temellerin beton agregalarının dere malzemesinden oluştuğu tespit edildi.

Depremde 25 kişiye mezar olmuştu! Gaziantep’teki Pamukkale Sitesi ile ilgili şok iddianame

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Pamukkale Sitesi A Blok da yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 25 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pamukkale Sitesi A Blok ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ve bilirkişi raporuna göre, sitedeki temellerin beton agregalarının dere malzemesinden oluştuğu tespit edildi. Kabul edilen iddianamede tutuklu 3 sanık hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

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ALT KATLARDA DÜZ DEMİR KULLANILMIŞ

Yapılan keşifler ve bilirkişilerin ilk tespitlerine göre binanın ilk 3 katının tamamen çöktüğü, üst katların ayakta kaldığı, alt katlarda düz demir kullanıldığı, üst katlarda ise nervürlü demir kullanıldığı tespit edildi.

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“DEMİR İŞÇİLİĞİNİN BÜTÜN KATLARDA KÖTÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ”

İddianamede, "Yapılan keşiflerde bilirkişiler tarafından yapılan tespitlere göre, yapının ilk 3 katının tamamen çöktüğü, üst katların ayakta kaldığı, alt katlarda düz demir kullanıldığı, üst katlarda nervürlü demir kullanıldığı, demirlerde korozyon gözlemlendiği, beton kalitesinin iyi olmadığı, beton numuneleri içinde büyük taşlar bulunduğu, demir işçiliğinin bütün katlarda kötü olduğu tespit edildi. Bazı donatılar arasında hiç boşluk bırakılmadığı, bazı taşıyıcı elemanlardan elektrik tesisat borularının geçirildiği, etriye kanca detaylarına ve etriye aralıklarına dikkat edilmediği, düz demirlerin deprem performansı açısından iyi olmadığı, binanın alt katlardan mafsallaşarak çöktüğü gibi tespitler yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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“1975 VE 1998 YÖNETMELİKLERİNE AYKIRI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR”

Binanın alt katlarında kullanılan düz demirlerde aderans sağlanmadığı ve demirlerin betondan ayrıldığı belirtildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “İnşaatın beton işçiliğinin kötü olduğu, beton içerisinde, kullanımı uygun olmayan büyük çaplı agregaların kullanıldığı ve binanın yapımına ruhsat alınmadan önce başlandığı, etriye aralıklarının ve etriye kancalarında uygulanması gereken açının, 1975 ve 1998 yönetmeliklerine aykırı olduğu görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

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“BİNADA ASMOLEN TAVAN YAPILMIŞ, TAŞIYICI ELEMANLARDAN ELEKTRİK TESİSAT BORULARI GEÇİRİLMİŞ”

Hazırlanan raporda ise yapı ruhsatında dolgu malzemesi olarak tuğla kullanılması gerekirken tuğla yerine briket kullanıldığı ve demir işçiliğinin kötü olduğu, binanın da ruhsata aykırı olduğu yer aldı. Binada asmolen tavan bulunduğu ve binanın taşıyıcı elemanlarından elektrik tesisat boruları geçirildiği, statik projede yazan temel derinliklerine uyulmadığı, temel işçiliğinin kötü olduğu, beton sınıfının ve bazı donatıların yönetmeliklerdeki standartları sağlamadığı belirtildi.

Yıkılan bina ile ilgili hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. (İHA)

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deprem Gaziantep

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