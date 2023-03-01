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  4. Depremde ağır hasar alan binadan çıkmayı başardı, yıkılma anını saniye saniye kaydetti

Depremde ağır hasar alan binadan çıkmayı başardı, yıkılma anını saniye saniye kaydetti

01.03.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta apartman görevlisi olarak çalıştığı ve depremde ağır hasar alan binadan ailesiyle dışarı çıkmayı başaran İsmail Kazan, caddedeki yıkımı cep telefonunu kamerasıyla kaydetti. Bina sarsıntının ardından büyük bir gürültüyle yıkılırken, vatandaşların panikle kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı 12 Şubat Apartmanı'nda görevli olarak çalışan Kazan, eşi ve çocuğuyla Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

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Ağır hasar alan binadan komşusunun da yardımıyla cadde kapısı ve merdivenlerdeki molozları kaldırarak dışarı çıkan Kazan, caddeyi görüntülediği sırada Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde görev yaptığı apartmanın yıkımını cep telefonuyla kaydetti.

APT1

Depremin şiddeti ve ortaya çıkan tahribatı net bir şekilde gösteren kayıtta, vatandaşların tekbirler getirerek panikle kaçışması, binanın büyük bir gürültüyle yere yığılması ve bazı araçların da altında kalması yer alıyor. (AA)

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