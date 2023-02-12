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Depremde sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu! İçine düşen elektrik direği...

12.02.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili etkilerken deprem bölgesinden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te bir parkta derin yarık oluştu, yarığın devamında ise sokakların birleştiği noktada dev bir çukur meydana geldiği görüldü. Görenlerin derinliğiyle büyük şaşkınlık yaşadığı çukur, havadan görüntülendi. Elektrik direğinin de çukurun içine dik şekilde düştüğü ancak asfaltın sağlam olan bölümlerinden bile görünmediği fark edildi.

Depremde sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu! İçine düşen elektrik direği...

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde birbirinden ürkütücü görüntüler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu.

DEV BİR ÇUKUR!

Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

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ÇUKUR DÜŞEN ELEKTRİK DİREĞİ...

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı.

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Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.

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Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı. (AA)

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deprem Gaziantep Kahramanmaraş Çukur

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