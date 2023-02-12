Depremde sokakların birleştiği noktada dev çukur oluştu! İçine düşen elektrik direği...

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde birbirinden ürkütücü görüntüler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu.

DEV BİR ÇUKUR!

Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

ÇUKUR DÜŞEN ELEKTRİK DİREĞİ...

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı.

Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı. (AA)



