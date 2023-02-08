Depreme Adıyaman'da yakalandılar! Otel enkazındaki 43 rehberden 10'u yaşamını yitirdi, 19'u kurtarıldı, 14'ü aranıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36'ncı Grup Oteller ve Konaklama Meslek Komitesi üyesi Funda Gökgöl, TUREB'in bölgelere rehber kazandırmak için yapılan uygulama eğitimleri kapsamında Adıyaman'a giden 43 kişilik rehber ekibinin de Grand Isias Hotel'in enkazında kaldığını söyledi. Marmara, Ege ve Akdeniz eğitimlerini tamamladıktan sonra ekibin Güneydoğu eğitimi için bölgeye gittiğini belirten Gökgöl, "Enkazdaki arkadaşlarımızdan bir kısmı çıkarıldı, bir kısmı hala enkaz altında. Maalesef kaybettiklerimiz var. Depremin ilk gününden itibaren Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyesi Volkan Lubiewski otel enkazının önünde bekliyor. Çıkartılan cenazelerden 4'ü Antalya'ya gelecek ama cenaze nakilleri için araç bulamıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

10'U HAYATINI KAYBETTİ, 19'U KURTARILDI, 14'Ü ARANIYOR

TUREB'den edinilen bilgiye göre, eğitimdeki rehberler ve rehber adaylarından 8 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerine kadar yapılan çalışmalarda; 19'u sağ kurtarılırken, 10'unun ise cansız bedenine ulaşıldı. 14 rehberle ilgili ise henüz bilgi sahibi olunamadı.

19 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Otel enkazından kurtarılan ve bazıları hastanelerde tedavi gören, bazıları da iyi olarak aileleriyle buluşan 19 rehberin Johanna Carolina Kap, Berna Tanış, Ömer Faruk Alioğlu, Anıl Zeybek, Ömer Kale, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Erhan Taşkın, Mücahit Doğan, Leyla Dizdar, Berfin Yıldız, Abdülsamet Sarıtaş, Cafer Anıl Gök, Hüseyin Sarı, Seçkin Bakırcı, Osman Altay, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek ve Nazımcan Hartlap olduğu belirtildi.

Ekip kaptanı Mehmet Kalaycı ile Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Emin Uysun, Kağan Yıldız, Ozan Koç ve Samet Burak Bingöl'ün enkazdan cansız bedenleri çıkarılırken; Ali Osman Aydın sağ kurtarılıp sevk sırasında, Bahtiyar İsrafiloğlu ve Ali İsrafiloğlu ise sağ çıkarılıp tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede Aykut Bulut, Etem Yedek, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Lenur Seyfettinoğlu, Önder Cırık, Ömer Tabarlı, Sefa Veysel Yaşar, Umut Ulaş Tan, Çağkan Yılmaz, Hasan Öz, Tayfun Dal, İdris Talha Kartav ve Tamer Özdoğru'nun akıbeti ise henüz belirlenemedi.

Öte yandan normalde 44 kişi olan eğitim grubunda Ahmet Daştan'ın ise katılmadığı kaydedildi.

"İNŞAATÇILAR GELEBİLİYORSA O AĞABEYLER GELSİN"

Öte yandan Adıyamanlı Maide Sayın (22) ise enkaz altından sağ çıkarıldığını ve gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katıldığını söyleyerek "Ben Adıyaman'ın yerli halkıyım. Enkazdan sağ çıktık, evimize bir şey olmadı. Evimiz müstakildi ama akrabalarımıza 3 gündür ulaşamıyoruz. 4-5 katlılar. AFAD ekibi geldi her ilden, Allah razı olsun. Yiyecekten önce alete ihtiyacımız var. Ona göre yardım ederseniz çünkü enkazın altından sesler geliyor. Ben 2 kişiye yardımcı oldum ilk gün. Bizzat tanıklık ettiğim için söylüyorum. İnsanlar yardım etmeye çalışıyor ama betonları kaldıramıyorlar. İnşaatçılar gelebiliyorsa o ağabeyler gelsin. Onların işi bunlar, normal halk bir şey yapamıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

(DHA)

