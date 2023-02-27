Depremi 40 saniye önceden haber veriyor! Ev ve işyerlerine takılabilen 'deprem uyarı sistemi' gündem oldu

Türkiye, 45 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken; uzmanların meydana gelebilecek yeni depremler için uyarıları da sürüyor. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda açıklamalar peş peşe gelirken; deprem öncesi için geliştirilen bir sistem ise gündem oldu.
Adı 'deprem uyarı sistemi' olan bu sistemle birlikte, oluşan deprem dalgalarından bulunduğunuz yere gelmeden haberdar olmak mümkün.
Marmara Bölgesi'nde kurulan 4 tane istasyon olduğunu belirten deprem uzmanı Süleyman Tunç, istasyonun deprem sinyalini aldığı anda sisteme aktardığını, bunlar sayesinde bölgede olmuş ya da olacak olan depremleri izleyip raporladıklarını söyledi.
Tunç, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "Analizini yapıp tüm ilçelere olan sürelerini hesaplayıp gönderebiliyoruz. En kötü nokta için 5 saniye. Batısı ve doğusu içinse 35-40 saniye kadar zaman kazandırıyor." diye konuştu.