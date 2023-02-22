Depremin korku dolu yeni görüntüleri ortaya çıktı: "Gitti gitti hep binalar gitti"

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 17'nci gününe girildi. Afet bölgesinde sahada enkaz kaldırma ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan bugün yeni görüntüler ortaya çıktı.

KORKU DOLU ANLAR

İkinci depremin merkezi Elbistan Esentepe Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, binaların çatlama anları, bir binanın yıkılması ve korku dolu anlar yer aldı.

Görüntülerde mahallenin arka taraflarında çöken binaların oluşturduğu toz bulutu da görüldü.

Bir kişinin "Gitti gitti hep binalar gitti" dediği de duyuldu.

(Kaynak: İHA)

