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Depremin korku dolu yeni görüntüleri ortaya çıktı: "Gitti gitti hep binalar gitti"

22.02.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'dı. Elbistan'da depremin cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde korku dolu anlar ile binaların çökmesi ve çatlaması yer aldı. Ayrıca bir kişinin "Gitti gitti hep binalar gitti" dediği de duyuldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 17'nci gününe girildi. Afet bölgesinde sahada enkaz kaldırma ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan bugün yeni görüntüler ortaya çıktı.

KORKU DOLU ANLAR

İkinci depremin merkezi Elbistan Esentepe Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, binaların çatlama anları, bir binanın yıkılması ve korku dolu anlar yer aldı.

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Görüntülerde mahallenin arka taraflarında çöken binaların oluşturduğu toz bulutu da görüldü.

Korku dolu anlar! Deprem sırasında kaçış saniye saniye kamerada Korku dolu anlar! Deprem sırasında kaçış saniye saniye kamerada

Bir kişinin "Gitti gitti hep binalar gitti" dediği de duyuldu.

(Kaynak: İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Elbistan

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