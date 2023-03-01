HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremin vurduğu Antakya'da yürek burkan görüntüler... Kentin çeşitli noktalarına astılar

Depremin vurduğu Antakya'da yürek burkan görüntüler... Kentin çeşitli noktalarına astılar

01.03.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin en çok yıkım ve can kaybına neden olduğu yerlerden biri de Hatay'ın Antakya ilçesi. Kentin çeşitli noktalarına asılan kayıp ilanları ise yürek burkuyor. İlçede yaşayanlar, kentin çeşitli noktalarına astıkları fotoğraflı ilanlarla yakınlarını arıyor. Kent meydanında, bir kısmı depremde zarar görmüş Atatürk büstü ve çevresindeki ışıklandırma direklerinde de kayıp ilanları bulunuyor.

Depremin vurduğu Antakya'da yürek burkan görüntüler... Kentin çeşitli noktalarına astılar

Antakya'da vatandaşlar, depremde kaybolan yakınlarını ilanla arıyor. Antakya meydanındaki Atatürk büstünün kaidesindeki Hüseyin-Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat'tan beri kayıp oldukları belirtildi. Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaraları olan ilanda, 'Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım' ifadeleri yer aldı.

116

İLK YARDIM ÇADIRINDA ÜST ÜSTE 2 GÜN PANSUMAN YAPILMIŞ

Büst kaidesindeki başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya'ya (38) ilişkin. Bir marketin önündeki ilk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldığı kaydedilen Kaya'nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi.

115

Kayıp ilanları arasında, Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No 9'daki Cem Apartmanı'nda kaybolduğu belirtilen Yıldız'ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor.

114

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise... Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

TRAVMA İHTİMALİ

Diğer ilan ise Necla İşler (59) adlı kişiye ait. Defne ilçesinden olduğu belirtilen İşler'in kayıp ilanında şu bilgiler yer aldı:

"Sümerler, Akdeniz, Armutlu, Çekmece, Turunçlu mahallerindeki yemek ve diğer insani yardımların sunulduğu yerlerde gıda, tuvalet ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için birçok defa görülmüş. Sabit bir noktada kalmadığı, söz konusu yerlerde dolaştığı tahmin ediliyor. Enkazdan çıktığı için travma geçiriyor olması çok muhtemel."

111

112

113

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılay'dan 'kan bağışları' ile ilgili açıklama: 'Hastanelere satılması iftiradır'Kızılay'dan 'kan bağışları' ile ilgili açıklama: 'Hastanelere satılması iftiradır'
Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!
'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız''Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Antakya

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.