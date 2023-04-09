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Depremin yıkıp geçtiği o mahalle... 18 kişi hayatını kaybetti, 20 evden sadece 4'ü ayakta kaldı

09.04.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesine bağlı Göllühüyük Mahallesi'nde 18 kişi hayatını kaybetti ve 20 evden sadece 4'ü ayakta kaldı. 2 yıl önce yaptırılan caminin minaresi de depremde yıkıldı. Köy statüsünden mahalleye dönüşen yerde yaşayan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla yaptığı barakalarda yaşamına devam ederken, bazıları da AFAD tarafından verilen çadırlarda kalıyor.

Depremin yıkıp geçtiği o mahalle... 18 kişi hayatını kaybetti, 20 evden sadece 4'ü ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçelerden Türkoğlu'na bağlı Göllühüyük Mahallesi'nde enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti. 2 yıl önce yaptırılan cami minaresi ile 16 evin yıkıldığı mahallede, sadece 4 ev ayakta kalabildi.

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Köy statüsünden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla yaptığı barakalarda yaşamını sürdürürken, bazıları da AFAD tarafından verilen çadırlarda kalıyor.

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56 yaşındaki Muammer Altun, enkaz altında kalan kardeşinin hayatını kaybettiğini ve kendisinin de 7 saat sonra molozların arasından kurtarıldığını söyledi.

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Depremi "asrın felaketi" olarak nitelendiren Altun, köyde sadece 4 evin ayakta kaldığını belirtti.

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"BİR GÜRÜLTÜYLE KALKTIK"

Deprem sırasında Kahramanmaraş merkezdeki evinde olduğunu ifade eden Enver Hacıbebeoğlu (77), "Bunlar benim kaynımın çocukları, buraya geldik. Biz bir gürültüyle kalktık parka vardık. O gecenin karanlığında kimin ne olduğunu göremiyorsun. Ön tarafımızda ana cadde var. Orada sabahleyin kalktığımızda apartmanların yerle bir olduğunu gördük. Ölüler var, üzgünüz. Memleketimizde bir tufan gibi bir şey oldu. Devlet sağ olsun elinden gelen yardımı yapıyor" dedi.

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"18 TANE CENAZEMİZ VAR"

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Necdet Ağaoğlu (60) ise, "Nasıl kalktığımızı nasıl dışarı kaçtığımızı hatırlayamıyoruz. 1,5 dakika sürdü, 2 kere vurdu. Bir sağlı sollu vurdu, bir de alttan vurdu. 18 tane cenazemiz var. 4 ev kaldı, 16'sı yıkıldı. Camimizin de 2 sene oldu minaresini yaptıralı.

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Depremde de yıkıldı minaremiz, tekrar yaptıracağız inşallah" diye konuştu.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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