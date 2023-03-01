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Depremler sonrasında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklanmıştı! Yerine gelen isim belli oldu

01.03.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan binalarla ilgili soruşturmada Gaziantep’in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kavak'ın yerine Yakup Bahar, Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.

Depremler sonrasında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklanmıştı! Yerine gelen isim belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği site ve binaların müteahhitliğini yapan Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, Mersin'de yakalanıp, tutuklandı. Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketi ile ortak projeler yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı. İlk ifadesinde deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söyleyen Ökkeş Kavak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesi Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesi

ÖKKEŞ KAVAK'IN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Kavak'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi toplanarak seçim yaptı. Oylamanın ardından Yakup Bahar, Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, sosyal medya hesabından "AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız, MKYK Üyemiz Sayın Mücahit Yanılmaz ile birlikte Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine katıldık. Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Yakup Bahar'a görevinde başarılar diliyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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deprem Gaziantep Kahramanmaraş Nurdağı

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