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Depremzedeler nerede ve nasıl oy kullanacak? Siyaset kulisleri bunu konuşuyor! İşte masadaki o formüller…

25.02.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihinde değişiklik düşünmediği kulislere yansıdı. Peki seçim 14 Mayıs’ta yapılırsa afet bölgesinden ayrılmak durumunda kalan seçmenler nerede ve nasıl oy kullanacak? Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren o soruya siyaset kulislerinde konuşulan bazı formüllerle yanıt arandı. İşte 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimler öncesi merak edilen o detaylar…

Depremzedeler nerede ve nasıl oy kullanacak? Siyaset kulisleri bunu konuşuyor! İşte masadaki o formüller…

Seçim tarihi için 14 Mayıs tarihi ağırlık kazanınca gözler depremzede olan vatandaşların nasıl oy kullanacağına çevrildi. Geçici süre ile misafir oldukları illerde mi yoksa kayıtlı oldukları illere geri dönerek mi oy kullanacaklar? Bu kritik sorulara şu sıralarda iktidar ile muhalefetin yanıt aradığı öğrenilirken Yüksek Seçim Kurulu’nun hangi kararlar için yetkili olduğu hangi düzenlemenin yasa ya da anayasa değişikliği gerektirdiği üzerinde duruluyor.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İÇİN SORUN YOK AMA…

Cumhurbaşkanı seçimi için kullanılacak oylar tek yerde toplanacak yani seçmen oyunu hangi ilde kullanırsa kullansın fark etmiyor sonucu değiştirmiyor. Tartışma milletvekili için kullanılacak oylarla ilgili çünkü örneğin Hataylı olan bir seçmen Ankara’da oy kullanırsa Hatay milletvekili için değil, Ankara milletvekili için oy kullanmış olacak. Bu sorunu aşmak için formül aranıyor.

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AFET BÖLGESİNDEKİ İLLERİN TEMSİLEN SANDIKLAR KURULACAK

Afet bölgesindeki illeri temsilen diğer illerde ayrı ayrı sandıkları oluşturulması gündemde aksi halde deprem bölgesinden geçici olarak ayrılan yüz binlerce seçmenin oy kullanmak için bir günlüğüne de olsa memleketine dönmesi gerekecek. Show Ana Haber’in haberine göre; Deprem bölgesinde oy kullanacaklar için ise sorun yaşanmayacağı belirtiliyor. Sağlam olan okulların yanı sıra çadır ve konteynerlerde da sandık kurulacak. İllerin çıkaracağı milletvekili sayılarında da değişiklik olmayacak.

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