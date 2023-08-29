HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremzedelerin çadırını su bastı, Gökhan Zan tepkisiz kalmadı! Sosyal medyada ses getiren görüntüyü böyle paylaştı

Depremzedelerin çadırını su bastı, Gökhan Zan tepkisiz kalmadı! Sosyal medyada ses getiren görüntüyü böyle paylaştı

29.08.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem döneminde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük etki yaratan eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, dün şiddetli yağışların etkisi altında kalan Hatay'daki son durumu gözler önüne seren bir görüntü paylaştı. Çadırların yer aldığı alanı su bastığı görülen görüntüye Zan'ın eklediği not dikkat çekti.

6 Şubat'tan başlayarak depremzedelerin yardımına koşup seslerini duyurmasıyla sık sık gündeme gelen, seçime de İYİ Parti'den milletvekili adayı olarak katılan Gökhan Zan bölgedeki son durumu aktarmaya devam ediyor. Hatay'da dün etkili olan şiddetli yağışların ardından sokaklar göle dönmüştü. Depremzedeler için kurulan çadır alanını da su bastı.

2

DEPREMZEDELER SUDA YÜRÜMEYE ÇALIŞTI

Gökhan Zan tepkisiz kalmadı ve vahim durumun görüntülerini paylaşarak sosyal medyada ses getirdi. Zan'ın paylaştığı görüntüde depremzedelerin sular içinde yürümeye çalıştığı, çadırları ise su bastığı görüldü.

1

"KIŞA HAZIRLIKLAR TAMAM!"

Zan paylaşımına bir de "Mâlum önümüz kış. Kışa hazırlıklar tamam!!! Hatay’da bugünkü son durumumuzdan bir kesit ile sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz… Normalleşmeye adım adım yaklaşıyoruz!!! Hatay’dan herkese sevgiler" notunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Konya güne depremle başladı!

Konya güne depremle başladı!

 Emekli maaşı ve memur zammı için dikkat çeken açıklama

Emekli maaşı ve memur zammı için dikkat çeken açıklama

 İYİ Parti'den çok konuşulacak Mansur Yavaş açıklaması!

İYİ Parti'den çok konuşulacak Mansur Yavaş açıklaması!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrelerce yüksekten düştü! Korku dolu anlar saniye saniye görüntülendiMetrelerce yüksekten düştü! Korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı!Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı!
Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimlerAdidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay gökhan zan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.