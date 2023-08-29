Depremzedelerin çadırını su bastı, Gökhan Zan tepkisiz kalmadı! Sosyal medyada ses getiren görüntüyü böyle paylaştı

6 Şubat'tan başlayarak depremzedelerin yardımına koşup seslerini duyurmasıyla sık sık gündeme gelen, seçime de İYİ Parti'den milletvekili adayı olarak katılan Gökhan Zan bölgedeki son durumu aktarmaya devam ediyor. Hatay'da dün etkili olan şiddetli yağışların ardından sokaklar göle dönmüştü. Depremzedeler için kurulan çadır alanını da su bastı.

DEPREMZEDELER SUDA YÜRÜMEYE ÇALIŞTI

Gökhan Zan tepkisiz kalmadı ve vahim durumun görüntülerini paylaşarak sosyal medyada ses getirdi. Zan'ın paylaştığı görüntüde depremzedelerin sular içinde yürümeye çalıştığı, çadırları ise su bastığı görüldü.

"KIŞA HAZIRLIKLAR TAMAM!"

Zan paylaşımına bir de "Mâlum önümüz kış. Kışa hazırlıklar tamam!!! Hatay’da bugünkü son durumumuzdan bir kesit ile sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz… Normalleşmeye adım adım yaklaşıyoruz!!! Hatay’dan herkese sevgiler" notunu ekledi.