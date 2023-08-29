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İYİ Parti'den çok konuşulacak Mansur Yavaş açıklaması! Herkes CHP diyordu... Canlı yayında duyunca ne diyeceklerini bilemediler

29.08.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı merak edilen İYİ Parti'de çok konuşulacak bir açıklama geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, "CHP, Ankara'da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna "Yavaş'ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim" yanıtını verdi.

İYİ Parti'den çok konuşulacak Mansur Yavaş açıklaması! Herkes CHP diyordu... Canlı yayında duyunca ne diyeceklerini bilemediler

Yerel seçimlere 'ittifaksız girelim' çağrısı yapan İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Mansur Yavaş'la ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.

TV100'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına telefonla bağlanan İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, yerel seçimle ilgili açıklamada bulundu.

"CHP, YAVAŞ'I ADAY GÖSTERİRSE DESTEKLER MİSİNİZ?"

Hacır'ın "Mansur Yavaş sizin nitelikli bulduğunuz bir isim, eğer CHP, Ankara’da Yavaş’ı aday gösterirse destekler misiniz?" sorusuna Poyraz'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

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"YAVAŞ’IN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAĞINI NEREDEN BİLECEĞİM?"

Poyraz, "Bu parti yetkili kurullarının alacağı karar. Mansur Yavaş’ın hangi partiden aday olacağını nereden bileceğim? Aday olup olmayacağını nereden bileceğim?" diye konuştu.

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