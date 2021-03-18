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Dereiçi köyünde yangın! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

18.03.2021 08:55 | Son Güncelleme:
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Dereiçi köyünde yangın! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyü son 24 yılda 3 büyük yangın acısı yaşadı. Son yangın dün yaşanırken, bu yangında 35 bina ile 60 hane ile çok sayıda ahır ve baraka yandı, büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu. Öte yandan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

200 haneli köy merkezinde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgar nedeniyle çevredeki evlere sıçradı. Çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 35 bina ile 60 civarında hane ile çok sayıda baraka ve ahır yandı. Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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KÖYDE 2 BÜYÜK YANGIN MEYDANA GELDİ

Öte yandan Dereiçi köyü geçmişte de 2 kez daha büyük yangına sahne oldu. Aynı köyde 1997 yılında çıkan yangında neredeyse köyün tamamı yanarken, 2014 yılı Ağustos ayında da aynı köye bağlı Terat Mezrasında yangın çıkmış, 11 ev, 28 ahır ve samanlık ile 4 büyükbaş hayvanın yanarak telef olmuştu.

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'KÖYÜMÜZ ÜÇÜNCÜ KEZ YANDI'

Köy sakinlerinden Ramazan Polat, köyün daha önce 3 kez yandığını ifade ederek "Daha önce çıkan iki yangın da bu kadar büyüklükteydi. Köyümüzde evler ahşap ve bitişik. Bu nedenle çıkan yangın hemen büyüyor. Önceki çıkan yangından devletimiz afet konutları yaptı. Bu yangından da böyle bir destek bekliyoruz” dedi.

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Köyde meydana gelen yangında 30’a yakın büyükbaş hayvan telef olurken çok sayıda hayvan ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bazı hayvanlar yaralı olduğu gözlenirken ilçede faaliyetlerini sürdüren veteriner hekimler Burak Özer ve Ömer Faruk Yavuz gönüllü olarak yangın bölgesindeki yaralı hayvanları müdahale ettiler.

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Kaynak: İHA

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