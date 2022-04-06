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'Derin bir şok içindeyiz' dediler! Japonya'dan bir ilk

06.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin korkunç öldürülmüş halde basına yansıyan görüntüler günlerdir tüm dünyanın gündeminde. Pek çok ülke Rusya'yı ve Vladimir Putin'i 'savaş suçu' işlemekle suçlarken Japonya da ülke çapında bir ilke imza attı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ayrıca durum karşısında "derin bir şok içinde" olduklarını, bir savaş suçunun ortaya çıkması halinde Rusya'nın kesinlikle cezalandırılması gerektiğini söyledi.

'Derin bir şok içindeyiz' dediler! Japonya'dan bir ilk

Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın Buça kentindeki tartışmalı dehşet görüntülerin dünya basınına yansımasının ardından Rusya'ya ateş püskürürken Japonya Buça'daki görüntüler üzerine ilk kez "savaş suçu" nitelendirmesinde bulundu.

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Ukrayna’ya yönelik saldırılarını devam ettiren Rus ordusunun çekildiği Ukrayna’nın Buça kentindeki sivil ölümlerine ait görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Buça kentindeki sivil ölümlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Kabine Sekreteri Matsuno açıklamasında kapsamlı bir soruşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek, "Çok sayıda masum sivilin öldürülmesi, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve bir savaş suçudur" dedi.

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Ukrayna’da birçok sivilin Rusya’nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiği gerçeğini ciddiye aldıklarının altını çizen Matsuno, "Derin bir şok içindeyiz" ifadelerini kullandı. Matsuno bir savaş suçunun ortaya çıkması halinde Rusya’nın kesinlikle cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, ülkesinin verilecek tepki konusunda G7 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın işbirliğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna’nın Buça kentinde birçok sivilin cansız bedeni bulunmuş, Kiev yönetimi çoğu elleri bağlanmış şekilde bulunan 410 sivilin Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

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İddiaları reddeden Rusya ise görüntüleri propaganda olarak nitelendirmişti.

Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, savaş suçu iddiaları gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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