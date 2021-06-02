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Dershane öğretmenleri aşı olabilecek mi? Kurstaki öğretmenler aşı randevusu alabilir mi?

02.06.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dershane öğretmenleri aşı olacak mı, dershane ve kurs öğretmenleri ne zaman aşı olacak soruları bir çok öğretmen tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada dershane öğretmenlerinin aşı olacağı tarih ile ilgili bilgi verdi. Peki dershane öğretmenleri aşı olabilecek mi? Kurstaki öğretmenler aşı randevusu alabilir mi? İşte yanıtı...

Dershane öğretmenleri aşı olabilecek mi? Kurstaki öğretmenler aşı randevusu alabilir mi?

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de uygulanan aşı süreci son hızıyla devam ediyor. Aşı takvimi uygulanmaya devam edilirken dershane öğretmenleri aşı olacak mı sorusu öğretmenler tarafından merak ediliyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Peki dershane öğretmenleri aşı olabilecek mi?

DERSHANE ÖĞRETMENLERİ AŞI OLABİLECEK Mİ? KURSTAKİ ÖĞRETMENLER AŞI RANDEVUSU ALABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu açıklamada aşılama programında yeni bir döneme daha başlandığını ifade etti ve "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler." ifadelerine yer verdi.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinden itibaren yaş sınırı olmaksızın bütün öğretmenlerin aşı olabileceğini duyurdu. Bakan Koca "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadeleri ile öğretmen için başlanacak olan yeni uygulamayı duyurdu.

ÖĞRETMENLER KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSUNU NASIL ALABİLİR?

Koronavirüs aşı randevusu almak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla öncelikle aşı randevusu ekranına giriş yapmak gerekli. T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra aşı randevusu ekranı karşımıza çıkmakta. Aşı randevusu ekranından olmak istediğiniz aşı tercihini, hastane ve olmak istediğiniz saat tercihinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda MHRS Alo 182 hattını arayarak da koronavirüs aşı randevunuzu rahatlıkla alabilirsiniz.

MHRS GİRİŞ İLE AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

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