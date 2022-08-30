Dert etmeyin! Ruj lekesini çıkarmanız çok kolay, ruj lekesi nasıl çıkar?

Bazı lekeleri çıkarmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ancak doğru yöntemler izlendiğinde bu lekeleri çıkarmanın hiç de zor olmadığı anlaşılıyor. Özellikle açık renk kıyafetlere bulaşan ruj, fondöten lekeleri can sıkıcı durumlar yaratabiliyor. Bu lekeleri çıkarmakta zorluk yaşıyorsanız aşağıda bulunan yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

RUJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN YAPILACAKLAR

BULAŞIK DETERJANI

Bir yere bulaşan ruja deterjan uyguladıktan sonra 10 dakika boyunca beklemelisiniz. Özellikle ruj bulaşan kıyafetinizi bulaşık deterjanlı su ile çitileyiniz. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde uzun programa atarak iyice temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bulaşık deterjanlarının içerisinde açıcı ve ağartıcı olmamasına özen göstermelisiniz.

SAÇ SPREYİ

Ruj lekesi bulaşan yere birkaç kez saç spreyinden püskürtmelisiniz. Daha sonra 20 dakika bekletmeniz gerekecektir. Kullanmadığınız ıslak bir bez yardımı ile lekeyi ovalamalısınız. Bu da lekenin geçmesini sağlayacaktır.

OKSİJENLİ SU

Bunu uygularken ruj lekesi olan yere oksijenli suyu dökmelisiniz. Döktükten sonra biraz beklemelisiniz. Ardından sabunlu su yardımı ile yıkayınız veya siliniz. Oksijenli su renk değişimi yapabilir. Bu sebeple uygulamadan önce küçük bir yerinde denemeniz faydalı olacaktır.

ASETON

Ruj lekesi olan yere asetondan bir miktar döktükten sonra bol su ile durulamalısınız. Aseton yerine gliserin veya okaliptüs yağı da kullanabilirsiniz.

Kumaşa bulaşan ruj lekelerinde aseton ve diğer kimyasalları ilk başta küçük bir yerinde uygulamalısınız. Kumaşa zarar veriyorsa uygulamaktan vazgeçmelisiniz. Lekeyi çıkarmak isterken kıyafetinizi mahvetmemelisiniz.

KIYAFETTEN RUJ LEKESİ NASIL ÇIKAR?