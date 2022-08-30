KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Dert etmeyin! Ruj lekesini çıkarmanız çok kolay, ruj lekesi nasıl çıkar?

Dert etmeyin! Ruj lekesini çıkarmanız çok kolay, ruj lekesi nasıl çıkar?

30.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetleri her zaman makyaj yapmadan önce giymek gerekiyor. Makyajdan sonra giydiğimiz kıyafetlerde çeşitli makyaj kalıntıları kalabiliyor. Özellikle ruj lekeleri oldukça zor çıktığı düşünülen lekeler arasında bulunuyor. Ancak doğru yöntemler ile ruj lekesini çıkarmak hiç de zor değil! Aşağıda yer alan temizlik hilelerini kullanarak ruj lekesini çıkarabilirsiniz.

Dert etmeyin! Ruj lekesini çıkarmanız çok kolay, ruj lekesi nasıl çıkar?

Bazı lekeleri çıkarmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ancak doğru yöntemler izlendiğinde bu lekeleri çıkarmanın hiç de zor olmadığı anlaşılıyor. Özellikle açık renk kıyafetlere bulaşan ruj, fondöten lekeleri can sıkıcı durumlar yaratabiliyor. Bu lekeleri çıkarmakta zorluk yaşıyorsanız aşağıda bulunan yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

RUJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN YAPILACAKLAR

BULAŞIK DETERJANI

Ekran görüntüsü 2022-08-30 114156

Bir yere bulaşan ruja deterjan uyguladıktan sonra 10 dakika boyunca beklemelisiniz. Özellikle ruj bulaşan kıyafetinizi bulaşık deterjanlı su ile çitileyiniz. Daha sonra çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde uzun programa atarak iyice temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bulaşık deterjanlarının içerisinde açıcı ve ağartıcı olmamasına özen göstermelisiniz.

SAÇ SPREYİ

Ekran görüntüsü 2022-08-30 114132

Ruj lekesi bulaşan yere birkaç kez saç spreyinden püskürtmelisiniz. Daha sonra 20 dakika bekletmeniz gerekecektir. Kullanmadığınız ıslak bir bez yardımı ile lekeyi ovalamalısınız. Bu da lekenin geçmesini sağlayacaktır.

OKSİJENLİ SU

Ekran görüntüsü 2022-08-30 113916

Bunu uygularken ruj lekesi olan yere oksijenli suyu dökmelisiniz. Döktükten sonra biraz beklemelisiniz. Ardından sabunlu su yardımı ile yıkayınız veya siliniz. Oksijenli su renk değişimi yapabilir. Bu sebeple uygulamadan önce küçük bir yerinde denemeniz faydalı olacaktır.

ASETON

Ekran görüntüsü 2022-08-30 114024

Ruj lekesi olan yere asetondan bir miktar döktükten sonra bol su ile durulamalısınız. Aseton yerine gliserin veya okaliptüs yağı da kullanabilirsiniz.
Kumaşa bulaşan ruj lekelerinde aseton ve diğer kimyasalları ilk başta küçük bir yerinde uygulamalısınız. Kumaşa zarar veriyorsa uygulamaktan vazgeçmelisiniz. Lekeyi çıkarmak isterken kıyafetinizi mahvetmemelisiniz.

KIYAFETTEN RUJ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Ekran görüntüsü 2022-08-30 114143

  • Kıyafetteki ruj lekelerini bir sirke yardımı ile çıkarmanız mümkündür. Bir kap su içerisine kahve fincanı boyutunda su eklemelisiniz.
  • Mikrofiber bez yardımı ile lekeyi ortadan kaldırınız. Sıvı ruj lekesi bulaşmışsa mutlaka ilk başta kâğıt havlu ile emdirmelisiniz.
  • Sıcak su kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu lekenin daha da inatlaşmasına neden olacaktır.
  • Bir başka yöntem ruj lekesi olan bölgenin altına kâğıt bir havlu koymalısınız. Lekeli bölgeye saç spreyi sıkmalısınız.
  • 15 dakika bekledikten sonra lekeye tampon uygulamalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeteri kadar temizlenmiyor! Çok dikkatli olmalısınız Yeteri kadar temizlenmiyor! Çok dikkatli olmalısınız
Şişkinlik sanmayın altında yatan neden ciddi olabilir Şişkinlik sanmayın altında yatan neden ciddi olabilir
Haftalık burç yorumlarıHaftalık burç yorumları
Anahtar Kelimeler:
sirke temizlik saç spreyi deterjan ruj aseton hile leke giderici oksijenli su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

Allah'a inanmayı seçiyorum ve...

Allah'a inanmayı seçiyorum ve...

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! İşte ayakkabının fiyatı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! İşte ayakkabının fiyatı

Tutkunuzu artırın! Burçlara göre en uygun seks pozisyonları

Tutkunuzu artırın! Burçlara göre en uygun seks pozisyonları

Vücut sivilcelerini dert etmeyin! Sivilceleri geçirmek için…

Vücut sivilcelerini dert etmeyin! Sivilceleri geçirmek için…

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.