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    4. Derz arası lekelerini anında tertemiz yapıyor! Bembeyaz fayanslar için mucizevi karışım

    Derz arası lekelerini anında tertemiz yapıyor! Bembeyaz fayanslar için mucizevi karışım

    22.10.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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    Evinizdeki fayanslar zamanla derz aralarında lekeler ve kirlenme biriktirebilir. Bu lekelerin temizlenmesi bazen zorlu bir görev gibi görünebilir, ancak fayanslarınızı bembeyaz yapacak bir mucizevi karışım tarifi bulunuyor. Basit ve etkili bu karışım, derz arası lekelerini hızla temizlerken fayanslarınızı da parlatacak. İşte bembeyaz fayansların formülü

    Derz arası temizliği bazen inatçı ve zaman alıcı bir iş olabilir, ancak bu mucizevi karışım işleri oldukça kolaylaştırır. Kimyasal temizlik malzemelerinin yerini alan bu karışım, doğal temizlik gücünü bir araya getiriyor. Derz aralarındaki lekeleri ve kirleri çözmek için ideal olan bu karışım, hem hijyen sağlar hem de fayanslarınıza eski beyazlığını geri kazandırır. Banyonuzdan mutfağınıza kadar fayanslarınızı bu mucizevi karışımı kullanarak temizleyebilirsiniz.

    BEMBEYAZ FAYANSLARIN FORMÜLÜ

    Elma sirkesi ve karbonatla doğal bir derz temizleyici hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

    MALZEMELER:

    Yarım su bardağı elma sirkesi
    Çeyrek su bardağı su
    2 yemek kaşığı karbonat

    elma sirkesi

    YAPILIŞI:

    Bir kase içerisinde elma sirkesi ve suyu karıştırın.

    Karışımın içine karbonatı ekleyin. Bu, karışımın köpürmesine neden olabilir, bu nedenle dikkatli olun.

    Karışımı iyice karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.

    Derz aralarını temizlemek istediğiniz bölgeye bu karışımı püskürtün.

    KARBONAT

    Karışımı derz aralarında birkaç dakika bekletin.

    Bir diş fırçası veya temiz bir fırça kullanarak derz aralarını ovun.

    Son olarak, temiz su ile durulayın ve kurulayın.

    derz3

    Bu elma sirkesi ve karbonat karışımı, derz aralarındaki lekeleri ve kirleri etkili bir şekilde temizlerken, doğal ve çevre dostu bir temizlik seçeneği sunar.

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