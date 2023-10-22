Derz arası lekelerini anında tertemiz yapıyor! Bembeyaz fayanslar için mucizevi karışım

Derz arası temizliği bazen inatçı ve zaman alıcı bir iş olabilir, ancak bu mucizevi karışım işleri oldukça kolaylaştırır. Kimyasal temizlik malzemelerinin yerini alan bu karışım, doğal temizlik gücünü bir araya getiriyor. Derz aralarındaki lekeleri ve kirleri çözmek için ideal olan bu karışım, hem hijyen sağlar hem de fayanslarınıza eski beyazlığını geri kazandırır. Banyonuzdan mutfağınıza kadar fayanslarınızı bu mucizevi karışımı kullanarak temizleyebilirsiniz.

BEMBEYAZ FAYANSLARIN FORMÜLÜ

Elma sirkesi ve karbonatla doğal bir derz temizleyici hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

MALZEMELER:

Yarım su bardağı elma sirkesi

Çeyrek su bardağı su

2 yemek kaşığı karbonat

YAPILIŞI:

Bir kase içerisinde elma sirkesi ve suyu karıştırın.

Karışımın içine karbonatı ekleyin. Bu, karışımın köpürmesine neden olabilir, bu nedenle dikkatli olun.

Karışımı iyice karıştırın ve bir sprey şişesine dökün.

Derz aralarını temizlemek istediğiniz bölgeye bu karışımı püskürtün.

Karışımı derz aralarında birkaç dakika bekletin.

Bir diş fırçası veya temiz bir fırça kullanarak derz aralarını ovun.

Son olarak, temiz su ile durulayın ve kurulayın.

Bu elma sirkesi ve karbonat karışımı, derz aralarındaki lekeleri ve kirleri etkili bir şekilde temizlerken, doğal ve çevre dostu bir temizlik seçeneği sunar.

