Detox ile toksinlerinizden arınıp zayıflamanız mümkün

Pandemi süreci ile mutfakta geçirilen sürenin artması veya inatçı şişkinliklerin bir türlü dindirilememesi gibi sorunlar ile boğuşuyorsunuz değil mi? Bu noktada ise detox mükemmel bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor. İşte detoxun nasıl uygulanması gerektiği ve dikkat edilmesi gereken noktalarını sizler için derledik. O zaman sizi yazımızı okumaya davet ediyoruz!

DETOX NEDİR VE EN ETKİLİ ŞEKİLDE NASIL YAPILIR?

Son dönemlerde kendinden sıkça söz ettiren detox, kilo vermeye yardımcı gibi görünse de temel olarak vücudunuzdaki toksinleri atmaya yarayan harika bir yöntem olarak karşınıza çıkıyor. Üstelik uygulama aşamasına yüksek bir disiplin gerektirse de toksinleri atması ile vücudunuza yüksek enerji depoluyor. Detox programlarını uygulama süresi ise en fazla 2 hafta en az ise 3 gün. Etkili bir detox için yapmanız gerekenler:

Detox yapılırken sıvı tüketimi oldukça önemli! Bu yüzden detox esnasında en az 2 litre su tüketmeniz gerekiyor.

Detox uygulaması vücudunuzu toksinlerden arındırdığı için fazla şişkinliğinize de veda etme imkânı sunuyor. Bu yüzden kafeinli içeceklerden uzak durmanız ödeminizin olmaması için oldukça önemli bir detay!

Detox uygulamasında tüketilen öğün sayısı oldukça önemli. Metabolizma hızını arttırmak için 3 ana öğün ve 3 ara öğün tüketmeniz gerekiyor.

Beslenme listenize 2 bardak yoğurt, kefir veya süt eklemeniz size artı bir puan kazandırıyor!

C ve B vitaminleri bakımından yüksek besinleri listenize dâhil etmeniz gerekiyor. Çünkü C vitamini su kaybını engellerken B vitamini ise stresi azaltıyor. C vitamini için turunçgiller, biber, maydanoz, çilek, brokoli, kivi ve kereviz seçenekleriniz arasında olabilir. B vitamini için ise süt ürünleri ve yeşil sebzeleri tüketebilirsiniz.

Detox esnasında ödem yapan gıdaları tüketmemeniz gerekiyor. Ödem denince ise akla ilk olarak tuz geliyor! Tuz tüketmemeniz veya azaltmanız gerekiyor.

Detox uygularken canınız şeker, çikolata gibi tatlı şeyler çekebilir. Tatlı isteğinizi azaltması açısından meyve tüketimini önerebiliriz.

Son olarak, her gün yeterli miktarda yürüyüş ve egzersiz yapmanız detox uygulamanızın etkisini artırabilir.



