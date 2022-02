Detox ile toksinlerinizden arınıp zayıflamanız mümkün

C ve B vitaminleri bakımından yüksek besinleri listenize dâhil etmeniz gerekiyor. Çünkü C vitamini su kaybını engellerken B vitamini ise stresi azaltıyor. C vitamini için turunçgiller, biber, maydanoz, çilek, brokoli, kivi ve kereviz seçenekleriniz arasında olabilir. B vitamini için ise süt ürünleri ve yeşil sebzeleri tüketebilirsiniz.