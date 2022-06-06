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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan dikkat çeken 'Gezi davası' açıklaması! 'Savcılık da mahkeme de duysun...'

06.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Babacan, "müşteki" sıfatıyla yer aldığı davayla ilgili olarak, "Savcılık da mahkeme de duysun, Gezi Davası'yla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu kardeşinize saldırmak Türkiye’ye saldırmaktır" sözlerine, kağıda “Türkiye eşit değildir Erdoğan” yazarak cevap veren Babacan, "Bugün seçim olsa Sayın Erdoğan kazanamaz" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan dikkat çeken 'Gezi davası' açıklaması! 'Savcılık da mahkeme de duysun...'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Müşteki" sıfatıyla yer aldığı Gezi Davası'na ilişkin konuşan Babacan, “Yeniden ilan ediyorum bütün Türkiye’ye. Savcılık da mahkeme de duysun: Gezi Davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok. Mağdur değilim. Bununla ilgili hiçbir başvurum yok ki geri çekileyim" dedi.

Babacan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"ERDOĞAN EŞİT DEĞİLDİR TÜRKİYE"

"Kendisini ülkeyle ve milletle özdeşleştiriyor. Öyle değil, kimse kusura bakmasın. Bugün seçim olsa Sayın Erdoğan kazanamaz. Kazandığı dönemde bile 50+1’le kazandı. 50+1’le seçimi kazanan cumhurbaşkanı nasıl ‘Ben Türkiye’yim’ der? Kendisine oy vermeyen insanlarla kendisini nasıl eşitler? ‘Türkiye eşittir Erdoğan’ denklemini kurmaya çalışıyor. Böyle değil. Türkiye eşit değildir Erdoğan. Türkiye, Erdoğan’dan çok büyüktür. Türkiye 1’den çok büyüktür. Kimse laf oyunlarıyla insanları kandırmaya çalışmasın. Ben olmazsam Türkiye olmaz’ demeye getiriyor. Bu ülkenin aslanlar gibi gençleri, pırıl pırıl siyasetçileri var. Türkiye’de ülkeyi kendisinden çok daha iyi yönetecek güçlü bir kadro var. Artık Erdoğan dönemi bitiyor. Müsait bir yerde inmesi lazım."

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"ÖNCELİĞİMİZ, ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEMEK"

“Olur da 6’lı masa herhangi bir şekilde ortak bir aday belirleyemezse, ortak aday konusunda mutabakat sağlanamazsa o zaman DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır. Önceliğimiz ve temel hedefimiz ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve adayımızın ilk turda açık farkla seçimi kazanmasıdır.”

"DÖVİZDEKİ PATLAMANIN SEBEBİ ERDOĞAN’IN MERKEZ BANKASI’NI YÖNETMESİ"

“Böylesine enflasyonu Türkiye 25 yıldır görmedi. En son Çiller döneminde yaşanmıştı. O da ekonomistti ya… Zaten kim ‘Ben biliyorum bu işi, tek başıma yapacağım’ diyorsa, ondan korkun. Enflasyonun kökünü kazıp indiğinizde döviz kurundaki patlamayı görüyorsunuz. Döviz kurundaki patlamanın en önemli sebebi ise Sayın Erdoğan’ın talimatla Merkez Bankasını kafasına estiği gibi yönetmeye başlaması ve yanlış talimatlarla yanlış işler yaptırmasıdır.”

"200 LİRA TEDAVÜLE GİRDİĞİNDE 123 DOLAR EDİYORDU"

Türk Lirası'nın değer kaybını anlatmak için cebinden 200 liralık banknot çıkartan Babacan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu paranın tedavüle girdiği tarih 2009. 2009’da 200 liramız tam 123 dolar ediyor. Bu 200 lirayı ben size bir programda göstermiştim. ‘123 dolar indi 23 dolara’ demiştim. Şimdi yeniden program yapıyoruz. Şimdi kaç dolar ediyor? 12 dolar.”

"SAYIN ERDOĞAN YORULDU, MEMLEKETİ DE YORUYOR"

“Cumhurbaşkanı ne yapacağını ne diyeceğini şaşırmış durumda. Panik halinde önündeki bütün düğmelere basıyor. Her gün bir başka bahane buluyor. 2013’te olmuş bir olayın 2022 yılındaki ekonomiyi etkilemesi diye bir şey düşünülebilir mi? Diyelim ki o dönemde yaşananlar ekonomi üzerinde etkili oldu, aradan 9 sene geçmiş. Son 4 yıldır tek imzayla yetkili. Başarısızlığın gerekçesi olarak ta 9 sene önceki olayları göstermek tamamen bir çaresizlik ve tükenmişlik. Sayın Erdoğan yoruldu. Bu memleketi de yoruyor. Artık ayrılmanın zamanı geldi.”

"GEZİ DAVASIYLA İLGİLİ BİR MAĞDURİYETİM YOK"

“Yeniden ilan ediyorum bütün Türkiye’ye. Savcılık da mahkeme de duysun: Gezi Davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok. Mağdur değilim. Bununla ilgili hiçbir başvurum yok ki geri çekileyim.”

"DEVA PARTİSİ TÜM EYLEM PLANLARINI EYLÜLE KADAR AÇIKLAYACAK"

“Halkla buluştuğumuz zaman, DEVA Partisi’yle ilgili tablo hiçbir anketin göstermediği kadar güçlü” diyen Babacan partisinin hazırladığı tüm eylem planlarını eylül ayına kadar açıklayacaklarını da duyurdu:

“Bu ayın ortasında Yargı Reformu Eylem Planımızı açıklıyoruz. Arkasından sağlık, gençlik, turizm, sanayi geliyor. Eylül ayına kadar bütün eylem planlarını açıklamış olacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi Gezi Parkı
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